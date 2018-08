Xiaomi | adesso anche il bidone della spazzatura diventa smart

laragnatelanews

: La casa di Xiaomi è adesso in vendita ad un prezzo niente male - infoitscienza : La casa di Xiaomi è adesso in vendita ad un prezzo niente male - GizChinait : La casa di Xiaomi è adesso in vendita ad un prezzo niente male XIAOMI - momo1098r : Adesso so anche quando si scarrrricano le cuffie * * * #aosip #cuffie #geek #nerd #tech #music #xiaomi #mpow #coach… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)è noto a gran parte del pubblico mondiale per essere uno dei principali produttori diphone, rientrando nella top 5 del settore grazie ad un catalogo composto daphone e phablet di qualità che riescono a mantenersi su prezzi accessibili. Un esempio recente è quello del Mi Max 3, il nuovo phablet dalle alte prestazioni svelato al pubblico pochi giorni fa proprio in Cina. Ma in realtà le attività del brand cinese non si limitano alla telefonia mobile, ma comprendono molti altri compartitecnologia. Dai dispositivi indossabili agli strumenti intelligenti per la casa, in questi ultimi anniè riuscita a spaziare in maniera consistente offrendo ai suoi clienti, soprattutto in Cina, un’ampia gamma di prodotti di qualità che sfruttano le innovazioni tecnologiche per andare incontro alle esigenze delle persone. Un nuovo esempio di quanto appena detto è il ...