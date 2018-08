WTA San Jose – Garbine Muguruza dà forfait per infortunio | al suo posto Blinkova

Tennis - WTA San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

Tennis - WTA di Mosca : Martina Trevisan eliminata al primo turno : Tennis, Wta di Mosca – Niente da fare per Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno del torneo russo Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno del torneo Wta di Mosca (terra, montepremi 750.000 dollari). L’azzurra, numero 190 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa all’ucraina Kateryna Kozlova, numero 82 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 27 minuti. ...

Tennis - WTA Mosca 2018 : Martina Trevisan esce al primo turno contro Kateryna Kozlova : Dura meno di un’ora e mezza il torneo WTA di Mosca per Martina Trevisan: l’azzurra perde al primo turno contro l’ucraina Kateryna Kozlova, che si impone con un netto 6-3 6-4 in 89 minuti di gioco. Incontro ricco di break e controbreak, ma nei momenti decisivi la numero 82 al mondo gioca meglio e strappa la qualificazione al secondo turno. Nel primo set l’ucraina sale sul 2-0 in avvio convertendo la prima palla break. ...

Tennis - WTA di San Josè : Maria Sharapova dà forfait : Maria Sharapova non prenderà parte al torneo Wta Premier di San Josè, lasciando posto in tabellone a Victoria Azarenka Maria Sharapova ha dato forfait al Wta Premier di San Josè, in programma dal 30 luglio al 5 agosto. Al posto della russa, numero 21 del ranking mondiale, entra dunque in tabellone la bielorussa Victoria Azarenka, alla quale era stata riservata in un primo tempo una wild card. All’appuntamento d’apertura della ...