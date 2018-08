Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti | 30 GB | 1000 minuti e 100 SMS a

Alice Merton/ Video - la cantante tedesca propone il nuovo singolo 'Lash out' (Wind Summer Festival 2018) : Dopo il successo planetario del suo primo singolo 'No Roots', Alice Merton presenta 'Lash out' in occasione della puntata di oggi del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:03:00 GMT)