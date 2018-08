Willian | altro che addio al Chelsea! Il giocatore vittima di una truffa | ‘firme false’

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’dial Chelsea si tinge di giallo! Circola una lettera falsa, firmata dal, riguardante un cambio di agente per favorire il trasferimento al Manchester United Il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri è alle prese con diverse, delicate, situazioni di mercato. Una di esse riguarda l’esterno brasiliano, corteggiatissimo sia in Premier League (dal Manchester United di Mourinho) che da Real Madrid e Barcellona. Il, dato ormai per partente dopo la rottura con Antonio Conte, potrebbe però tentare di ricucire i rapporti con la società e ripartire dal nuovo tecnico, Maurizio Sarri. Dai social arriva anche la conferma che l’disia tutt’che certo. Il brasiliano è statodi una! Tramite un post su Instagram,ha spiegato che nelle ultime ore è circolata una lettera, da lui stesso firmata, ...