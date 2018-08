Whatsapp a pagamento per le aziende e pubblicità nello “Stato”

Per le aziende a pagamento Whatsapp : Business API nel dettaglio (link e guida richiesta) : Per le aziende WhatsApp sarà a pagamento e questo perché le nuove Business API garantiranno degli strumenti unici e diretti di comunicazione con i clienti, prima alle grandi e poi anche alle piccole imprese. Un canale di comunicazione preferenziale che, come tale secondo Mark Zuckerberg proprietario di Facebook e anche dell'applicazione di messaggistica, va pagato. Cosa consentiranno di fare le nuovissime WhastApp Business API? Per il mondo ...

Whatsapp - via ai servizi a pagamento per le aziende : Dopo aver lanciato la versione Business, per le aziende, WhatsApp ora vuole iniziare a monetizzare. L'applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg ha lanciato una serie di servizi dedicati alle ...

Whatsapp a pagamento - ma solo per le aziende lente a rispondere : Foto: Getty Images Facebook, a settembre del 2017, aveva annunciato l’intenzione di stimolare le aziende a usare WhatsApp per comunicare con i propri clienti, per esempio per avvertirli nel caso in cui un aereo fosse in ritardo, lanciando i profili business. A un anno di distanza, considerando anche la volontà di cominciare a guadagnare con l’app di messaggistica, Menlo Park ha deciso di fare leva sul potere esercitato dal miliardo e mezzo di ...

Facebook : Whatsapp diventa a pagamento per le aziende : WhatsApp diventa a pagamento per le aziende. Lo rende noto Facebook, proprietario di WhatsApp, sul suo blog dedicato al 'business'. Le aziende potranno rispondere gratuitamente alle richieste dei loro clienti entro 24 ore. Oltre questo termine, i messaggi WhatsApp verranno fatturati. Le modalità sono state decise dopo alcuni test con una novantina di imprese, tra cui Singapore Airlines e Uber. Facebook ...

