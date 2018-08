Week end di musica a Monte Castello di Vibio

Meteo - dal caldo africano ai temporali : Weekend con pioggia : Calo delle temperature e piogge anche a carattere temporalesco in arrivo per il weekend in Sicilia. Lo annuncia anche la Protezione Civile.

Lara e Michael - il falò/ Dopo il suo Week-end lei reagisce : “Mi sono proprio rotta il c***” (Temptation Island : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Meteo - arriva il caldo record : bollino rosso in 18 città. Ma nel Week end tornano i temporali : Dopo il picco di giovedì con bollino rosso in 18 città, la morsa del caldo venerdì si allenta leggermente e investe 12 comuni italiani. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, sottolinea il ...

FIFA 18 : adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal 31 agosto al 2 settembre : adesso è ufficiale: con un messaggio pubblicato direttamente su FUT EA Sports ha informato che l’ultima FUT Champions Weekend League di FIFA 18 prenderà il via venerdì 31 agosto e terminerà dunque domenica 2 settembre. Questo il messaggio completo: Ehi, fan di FIFA, volevamo ringraziarvi per aver preso parte alle oltre 40 FUT Champions Weekend […] L'articolo FIFA 18: adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal ...

Luce - acqua e bosco : a Lappeenranta il Weekend nella Finlandia più vera : Ha appena aperto una rotta di quelle che andrebbero provate solo per il gusto di atterrare in un posto mai sentito nominare (e all’apparenza impronunciabile). È il caso del volo Ryanair che collega Orio Al Serio con Lappeenranta, avanti e indietro il mercoledì e il sabato. Cosa ci sarai mai a Lappeenranta nella Carelia meridionale che merita tre ore di volo? Dall’alto dell’aereo, popolato solo da finlandesi e russi (il confine ...

Milano. Il 4 e 5 agosto Weekend in museo : Nuovo interessante fine settimana nell’ambito di Milano ArteMusica, festival internazionale di musica antica, la cui XII edizione è in svolgimento sino al

Beach volley - World Tour e Europei Under 22. Nel Week end azzurro festeggiano anche Russia - Repubblica Ceca e Germania : Non solo Italia nel week end appena concluso del Beach volley mondiale. La squadra azzurra, con Michieletto/Ferraris e Menegatti/Orsi Toth, è stata l’unica a fare il bis di vittorie nei tre tornei del circuito mondiale in programma in tre diversi continenti, mentre i paesi dell’Est europeo l’hanno fatta da padroni nell’Europeo Under 22 di Jurmala che ha visto Traballi/Puccinelli chiudere al quarto posto nel torneo ...

Roma : Bilancio - dopo Week-end riprende ‘maratona’ : Roma – dopo la pausa nel week-end, e’ ripresa oggi in Assemblea capitolina la discussione della delibera di assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 del Campidoglio. L’Aula si e’ aperta intorno alle 10, prima di una lunga sospensione dalle 12 alle 16, con gli ultimi interventi in deroga dei consiglieri, l’ultimo dei quali, in chiusura, e’ quello – in corso – del presidente della ...

Caldo - la settimana più bollente : 'Fino a 39 gradi'. Piogge dopo il Weekend? : È arrivato direttamente dal Nord Africa ed giunto sul nostro Paese : l'anticiclone africano ha già iniziato ad arroventare l'Italia nel corso dell'ultimo weekend di luglio, ma è stato solo l'inizio. ...

Temptation Island - anticipazioni 30 luglio : Weekend da sogno con i single! : Siamo ormai arrivati al penultimo appuntamento di questa edizione di Temptation Island, reality show sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia; nella quarta puntata in onda su Canale 5 lunedì 30 luglio 2018, non assisteremo soltanto all’attesissimo falò di confronto tra Giada Giovanelli e Francesco Branco. Scopriamo quindi insieme tutto quello che accadrà… Le anticipazioni diffuse da Witty Tv e dall’ufficio stampa Mediaset ...

Weekend col solleone - i rimedi napoletani contro il caldo : Salutate le nuvole passeggere il caldo afoso torna a imperversare sulla città di Napoli. Nelle ore più assolate le strade restano deserte. Tanti tuttavia sono ancora in città per...

Temptation Island - doppio appuntamento. Anticipazioni : Week end da sogno con i single e falò della verita per le coppie rimaste in gara : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...

TCR Italy - Tavano si conferma leader di campionato dopo il Weekend di Imola : TCR Italy, quinto round di Imola: la cronaca di Gara 2 Dicevamo quindi della partenza in pole di Savoia, ma il pilota di Gretaracing si fa doppiare sulla piega a destra della curva Villeneuve da ...

La Aston Martin One-77 al Beaulieu Supercar Weekend : La straordinaria Aston Martin One-77 è una delle ultime auto da sogno ad aver confermato la propria presenza al Beaulieu Supercar Weekend sponsorizzato dall'A-Plan Insurance il 4 e 5 agosto, che vedra' più di 750 Supercar ruggire nel parco del National Motor Museum. La famosa One-77 è una delle più esclusive Aston Martin mai costruite e fara' sicuramente scalpore il pubblico che si assistera' al Supercar Evolution, un nuovissimo spettacolo ...