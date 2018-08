Wall Street | ieri seduta mista tra Fed e tensioni commerciali | Apple da record

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 31% - Nasdaq +0 - 46% : Chiusura contrastata per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,31% a 25.335,85 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,46% a 7.707,29 punti. In territorio negativo l'indice S&500 che cede lo 0,10% a ...

Wall Street balla in pista con la Fed - conferma copione estivo : La Fed ha ribadito, tra l'altro, che la crescita dell'economia statunitense resta forte, il che lascia intendere che, da qui a fine anno, potrebbero esserci altri due rialzi dei tassi da un quarto di ...

Fed in focus a Wall Street : Prosegue con segni misti la borsa di Wall Street, confermando l'intonazione cauta dell'avvio, nel giorno in cui termina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve con l'annuncio della ...

Apple corre a Wall Street. Verso 1000 miliardi di capitalizzazione : Teleborsa, - Brillante rialzo per Apple, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,28% a 200,28 dollari per azione. La società di Cupertino festeggia la trimestrale che si è chiusa con ...

Apple da record a Wall Street : tocca i 200 dollari. Semestrali e dazi piegano Piazza Affari : Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporre dazi del 25% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Dopo i conti apertura record sul Dj per il gigante di Cupertino, che ormai sfiora i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa...

Wall Street apre in leggero rialzo in attesa della Fed : Partenza in leggero rialzo per Wall Street in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, in programma questa sera alle 20.00, ore italiane,. In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,04%, menhtre l'S&P500 sale dello 0,11% e il ...

Wall Street cauta. Focus sulla Federal Reserve : Partenza mista per la borsa di Wall Street nel giorno in cui termina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve con l'annuncio della decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti. ...

Wall Street : ieri chiusura in rialzo - Dj +0 - 43% - - luglio mese migliore da gennaio : La prima economia al mondo crede di avere un potere negoziale piu' forte dopo avere raggiunto, una settimana fa, una tregua commerciale con la Ue. Gli Usa hanno gia' introdotto dazi del 25% su ...

Positiva la seduta a Wall Street : Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macro, ma anche di trimestrali. L'attenzione degli investitori è focalizzata oggi sui risultati di Apple che pubblicherà i ...

Big Tech sull’orlo dell’abisso? Wall Street appesa ai conti Apple : i numeri da tener d’occhio : Dopo le delusioni di alcune trimestrali, l’insieme delle «Faang» è entrato in zona correzione. Potrebbe essere l’inizio di una fase di vendite ancora più aggressiva, spiegano alcuni analisti, aggravate dal fatto che i portafogli di gestori e fondi hedge sono molto esposti sui titoli Tech. Mentre stasera Apple alza il velo sui suoi conti, che potrebbero essere decisivi per la tenuta del settore...

Qualcomm : titolo sprint a Wall Street dopo dettaglio su piano buyback : Balzo di Qualcomm a Wall Street: il titolo sale fin oltre +3% dopo l'annuncio della società, che ha reso noto di aver avviato un'operazione con cui procederà al buy-back delle sue azioni ordinarie per ...

Procter & Gamble osservata speciale a Wall Street : titolo giù dopo bilancio e outlook : Procter & Gamble sotto pressione a Wall Street: il titolo cede più del 2% in premercato dopo che il colosso dei prodotti al consumo ha, contestualmente alla pubblicazione degli utili, comunicato un ...

E' finita la corsa di Wall Street Per Morgan Stanley parte l'Orso : L'Orso del settore Tech si scatena su tutta Wall Street tanto che per Morgan Stanley la grande corsa della Borsa americana che da inizio anno guadagna quasi il 5% (lo S&P 500) è finita. La seduta di ieri a Wall Street è finita in calo Segui su affaritaliani.it