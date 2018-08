Voucher | chi potrà usarli e chi no

Riecco i Voucher - per pochi - . Ma la norma scontenta tutti : Cambia ancora il decreto Dignità. Le giravolte sui voucher, tra abolizione, reintroduzione e parziali modifiche, scontentano tutti: sindacati, imprenditori e lavoratori, destra e sinistra. Prima di ...

Dignità - tornano Voucher. Salvini a industriali veneti : 'Vediamo chi ha torto' : All'appello mancano infatti solo gli articoli dedicati al mondo del lavoro , quelli che più di tutti hanno fatto discutere il mondo politico, diviso tra chi vede effetti positivi nel testo di Luigi ...

Dl dignità : Fdi - non crea lavoro - Di Maio chiarisca su Voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. Vedremo ...

La Camera va verso l'abolizione dei vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'accordo e in cambio ha chiesto certezza sui Voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Bentornati Voucher - specchio dell'Italia : Il cosiddetto decreto dignità, a dieci giorni dal Consiglio dei ministri che ne ha esaminato una bozza generale, non ha ancora raggiunto la sua formulazione definitiva. Che dovrà poi superare la ...

Fca - continua a luglio il Voucher 'Chiaro e Tondo Impresa' per Pmi e professionisti. Fino a 5.400 euro di bonus : TORINO - FCA ha rinnovato anche per tutto luglio l'iniziativa 'Chiaro e Tondo Impresa' dedicata alle piccole e medie imprese , PMI, italiane e ai liberi professionisti per assicurare...

