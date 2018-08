Usa - Russia vuole interferire sul Voto : ANSA, - WASHINGTON, 2 AGO - L'amministrazione Trump ha messo in campo piani per combattere le interferenze nelle elezioni americane e sventare ogni tentativo di ingerenza in vista del voto di meta' ...

Sardegna - chiusa l’inchiesta sul Voto di scambio nel comune di Palau : ex sindaco e sua vice accusati di induzione indebita : La procura di Tempio ha chiuso le indagini sul presunto voto di scambio nel comune di Palau. Tra le persone sotto inchiesta c’è anche l’ex sindaco del paese in provincia di Olbia-Tempio, Francesco Pala, e la sua vice Maria Piera Pes, entrambi ai domiciliari da un anno. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, le accuse, a vario titolo, vanno dall’induzione indebita a dare o promettere utilità alla concussione, fino ...

Facebook smaschera 32 account falsi : hanno tentato di influenzare il Voto in Usa : 17 profili, 8 pagine e 7 account Instagram momentaneamente oscurati. Facebook sta collaborando con l'Fbi: "Siamo ancora in una fase iniziale delle indagini e non abbiamo ancora tutti gli elementi, inclusi i nomi di chi sia realmente dietro".Continua a leggere

Voto Usa. Trump - no interferenze estere : 03.22 L'amministrazione americana "non tollererà interferenze da parte di nazioni estere" o "da parte di qualunque altro attore malevolo" nelle elezioni. Così Trump durante la riunione con il suo Consiglio di sicurezza nazionale,secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca. "La discussione con il Consiglio di sicurezza è stata incentrata sulle minacce per il Voto posto da attori malevoli stranieri e sugli sforzi in atto per fornire assistenza ...

Trump : 'Accetto conclusioni 007 Usa su interferenze al Voto' : Critiche durissime a Trump negli Usa dopo il vertice con Putin. Newt Gigrich, uno dei suoi maggiori alleati, parla dell'errore più serio della presidenza. Mentre per lo speaker repubblicano della ...

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel Voto Usa”. Trump : Russiagate una farsa : «L’inchiesta sul Russiagate è stata un disastro, ci ha tenuto separati, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. È stata una campagna elettorale onesta. Ho battuto correttamente Hillary. Il Russiagate ha messo in difficoltà le relazioni delle due più importanti potenze nucleari». La dichiarazione di Donald Trump nel mezzo della conferenza st...

Trump e Putin : “Basta clima da guerra fredda. Sul Voto Usa nessuna interferenza russa” : Si è svolto a Helsinki il primo incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. "Lasciamoci alle spalle questo clima da guerra fredda, bisogna affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e i problemi economici e ambientali", dice Putin. Entrambi negano le interferenze russe sul voto Usa.Continua a leggere

