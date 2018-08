Volley | Mondiali 2018 | Italia | parte la corsa! Gli azzurri sfidano l’Olanda in

Honda ai mondiali di Volley dove debutta il Suv CR-V" : Ciascun località in cui ci sarà l'opportunità di ammirare in anteprima il nuovo CR-V, il Suv di Honda più venduto al mondo. Ha dichiarato Simone Mattogno, direttore generale di Honda Motor Italia: '...

Volley - l'Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all'Hub DHL di Malpensa : Le aspettative su di noi sono tante ma sappiamo che sarà un'occasione speciale: non capita tutti i giorni di disputare un Campionato del Mondo tra le mura amiche. Questo ci rende ancora più ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all’Hub DHL di Malpensa : Oggi sono state ufficialmente presentate le Nazionali di Volley che sono entrate nella fase calda della preparazione ai Mondiali. Le ragazze saranno protagoniste in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre mentre gli uomini cercheranno la gloria in casa. L’Italia si giocherà delle carte importanti in entrambe le rassegne iridate e la marcia di avvicinamento è entrata nel vivo con la presentazione all’Hub DHL (main sponsor) presso ...

ItalVolley si prepara ai Mondiali : MILANO, 31 LUG - L'Italia della pallavolo si prepara ai prossimi Mondiali. Tra settembre e ottobre infatti sia la nazionale maschile che quella femminile scenderanno in campo nelle rispettive rassegne ...

Volley : Blengini ha scelto i 22 per i Mondiali : ROMA- Il CT azzurro Gianlorenzo Blengini ha compilato la lista dei 22 atleti per i Campionati del Mondo che verrà inviata oggi stesso alla FIVB. Da questi nomi verranno poi selezionati i giocatori che ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. La lista preliminare : 22 azzurri chiamati da Blengini : Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto ...

Volley – Mondiali 2018 : i 22 atleti a disposizione di Blengini - il ct azzurro verso le convocazioni definitive : Pallavolo maschile: il roster per le convocazioni definitive della Nazionale maggiore in vista dei Mondiali 2018 Diramata la lista dei 22 atleti tra i quali Gianluigi Blengini selezionerà i prescelti per la formazione che prenderà parte al Campionato del Mondo Palleggiatori: Simone Giannelli, Michele Baranowicz, Riccardo Sbertoli Liberi: Massimo Colaci, Salvatore Rossini, Fabio Balaso Centrali: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico ...

Volley - Mondiali 2018 : le amichevoli dell’Italia in preparazione. Calendario - date - orari - avversarie e tv : L’Italia giocherà quattro amichevoli per prepararsi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale sta svolgendo dei collegiali a Cavalese e ha intensificato gli allenamenti per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma gli azzurri avranno a disposizione anche quattro partite per affinare la propria condizione di forma. Rispetto alla programmazione originaria, ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Questa Italia è da podio! Convocazioni? Ultimi dubbi da sciogliere” : Manca poco più di un mese ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si sta preparando per il grande appuntamento e punterà naturalmente a ben figurare con la speranza di lottare per salire sul podio dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e le delusioni dello scorso anno. Gli azzurri sono nel pieno della marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e stanno svolgendo dei ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia prosegue la marcia - 17 azzurri convocati per raduno e amichevoli contro l’Olanda : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese alla rassegna iridata e la nostra Nazionale lavora alacremente per farsi trovare pronta al grande evento. I ragazzi ora si stanno godendo un paio di giorni di riposo, poi il 30 luglio si ritroveranno allo Sheraton Milano Malpensa Airport e il giorno dopo ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è rebus schiacciatori. In sei per quattro maglie - più dubbi che certezze : L’Italia è nel pieno della preparazione per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese all’attesissimo debutto nella rassegna iridata, gli azzurri sono in collegiale a Cavalese e nelle Dolomiti si stanno allenando per arrivare a puntino all’appuntamento più importante degli ultimi due anni. La Nazionale ha sofferto molto nelle ultime due ...

Volley - Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore. Infortunio alle spalle - può tornare in Nazionale? L’Italia aspetta rinforzi per i Mondiali : Caterina Bosetti è ufficialmente una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il doloroso Infortunio al ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il ...