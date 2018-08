Volley | l' Italia Femminile in Olanda per la Rabobank Super Series

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le Rabobank Series. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia è pronta per ritrovarsi e per ricominciare la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone a ottobre. Le azzurre si sono godute alcuni giorni di riposo e si raduneranno domenica sera al Centro Giulio Onesti di Roma dove nel weekend sono previste delle sedute di allenamento. Lunedì mattina le ragazze di Davide Mazzanti partiranno alla volta di Hoogeeven (Paesi Bassi) per ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - parte la corsa! Gli azzurri sfidano l’Olanda in amichevole - tra dubbi e certezze : Venerdì 3 agosto inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, a poco più di un mese dalla rassegna iridata, si metterà in mostra al Palazzetto dello Sport di Cavalese dove venerdì 3 agosto (ore 17.30) affronterà l’Olanda in un’amichevole di preparazione. I ragazzi di Chicco Blengini, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Beach Volley - la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto a Casel Velino : Il campionato Assoluto di Beach Volley tocca la sua quinta tappa Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si avvicina alla volata finale: dopo le prime quattro tappe a Lecce, Bibione, Milano e Cervia, da venerdì 3 a domenica 5 agosto i più grandi campioni della disciplina scenderanno in campo sulla spiaggia di Casal Velino (Salerno), nel cuore del Cilento. Sarà questa l’ultima “fermata” del circuito organizzato dalla Federazione ...

Volley - l'Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all'Hub DHL di Malpensa : Le aspettative su di noi sono tante ma sappiamo che sarà un'occasione speciale: non capita tutti i giorni di disputare un Campionato del Mondo tra le mura amiche. Questo ci rende ancora più ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all’Hub DHL di Malpensa : Oggi sono state ufficialmente presentate le Nazionali di Volley che sono entrate nella fase calda della preparazione ai Mondiali. Le ragazze saranno protagoniste in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre mentre gli uomini cercheranno la gloria in casa. L’Italia si giocherà delle carte importanti in entrambe le rassegne iridate e la marcia di avvicinamento è entrata nel vivo con la presentazione all’Hub DHL (main sponsor) presso ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. La lista preliminare : 22 azzurri chiamati da Blengini : Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto ...

Volley - Mondiali 2018 : le amichevoli dell’Italia in preparazione. Calendario - date - orari - avversarie e tv : L’Italia giocherà quattro amichevoli per prepararsi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale sta svolgendo dei collegiali a Cavalese e ha intensificato gli allenamenti per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma gli azzurri avranno a disposizione anche quattro partite per affinare la propria condizione di forma. Rispetto alla programmazione originaria, ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Questa Italia è da podio! Convocazioni? Ultimi dubbi da sciogliere” : Manca poco più di un mese ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si sta preparando per il grande appuntamento e punterà naturalmente a ben figurare con la speranza di lottare per salire sul podio dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e le delusioni dello scorso anno. Gli azzurri sono nel pieno della marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e stanno svolgendo dei ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore è campione d’Italia : Samsung Lega Volley Summer Tour: la VBC Apis Casalmaggiore è campione d’Italia di Sand Volley 4X4, Valeria Caracuta MVP del 25° Campionato Italiano La VBC Apis Casalmaggiore riesce nell’impresa più importante della sua estate: confermarsi campione d’Italia di Sand Volley 4X4. Le casalasche, guidate da coach Bonini, si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, conquistando per la seconda volta consecutiva il ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero : Casali/Perini rispettano il pronostico - Armatura/Palombo fanno la sorpresa! : Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa. Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio ...

Beach Volley - World Tour 2018 Agadir. TRIONFO ITALIA! Ritorno e vittoria per Menegatti/Orsi Toth in Marocco! : Tornare dopo due anni difficilissimi e conquistare il secondo torneo in carriera. Viktoria Orsi Toth si prende la copertina di un week end al limite dell’incredibile e, ristabilendo la coppia con Marta Menegatti, trionfa sulla sabbia africana di Agadir nel 2 stelle marocchino. Sei partite e sei vittorie per la coppia italiana che risolleva la testa dopo due anni di polemiche e di delusioni (tante) e poche soddisfazioni per Menegatti e di inferno ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Beach Volley : ad Agadir derby italiano in semifinale : Agadir, MAROCCO,- Nel torneo del World Tour di Agadir, 2 Stelle, continua l'ottimo momento di Menegatti-Orsi Toth approdate in semifinale, grazie ai due successi di giornata: 2-0, 21-10, 21-7, sulle ...