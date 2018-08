ilfattoquotidiano

: “Volete aumentare le dimensioni del seno? Spalmateci il dentifricio”. Il video da 8 milioni di views (sbugiardato) - FQMagazineit : “Volete aumentare le dimensioni del seno? Spalmateci il dentifricio”. Il video da 8 milioni di views (sbugiardato) - Cascavel47 : “Volete aumentare le dimensioni del seno? Spalmateci il dentifricio”. Il video da 8 milioni di views (sbugiardato)… - FerdinandoManzo : @AnnaLeonardi1 lo dico da uomo di sinistra: i suoi post non fanno altro che aumentare il consenso di quelli che son… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Spalmati un po’ di dentifricio sul petto e ti si ingrandirà il. L’ennesima, seguitissima, cliccatissima, moda online è unsu Youtube dove una serissima ragazza (tal Editorial NaturalBeauty 556) invita le amiche utenti a seguire i suoi consigli “naturali” per rinforzare il. Il titolo del– “Intensifica le tue tette cadenti/flaccide in 5 giorni” –sembra sbucare da qualche diretta di Wanna Marchi. Mentre l’aggiunta “no joke”, invita a quella serietà delle finestre pop-up che ti spiegano come diventare milionario dalla poltrona di casa senza fare nulla. A dire il vero NaturalBeauty 556 oltre al dentifricio prepara una vera e propria miscela biancastra a cui aggiunge cetrioli, farina e uova. Ma è forse la cronista di Marie Claire che ha scovato ilad aver osato più della youtuber incriminata andando a chiedere consigli ad un dermatologo per rassicurare le ...