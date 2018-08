Voglio far ricredere gli scettici

Calciomercato - Florenzi : 'Roma è il cuore oltre la ragione. Voglio far ricredere chi non mi vuole' : E' stato ufficializzato il rinnovo di Alessandro Florenzi, che resterà alla Roma fino al 2023. I giallorossi hanno quindi blindato uno dei leader della squadra, romano doc e vice capitano. Un'...

Maverick Vinales - GP Repubblica Ceca 2018 : “Voglio far progredire la moto con i nuovi aggiornamenti e puntare al successo” : Maverick Vinales si dimostra decisamente carico dopo la sosta estiva nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della motoGP di Brno. Le parole dello spagnolo confermano la sua fiducia, dopo un periodo positivo nel quale ha centrato due podi consecutivi, mettendosi alle spalle un inizio di campionato non semplice. “Come posso giudicare la mia prima metà di ...

'Voglio fare il posto fisso' - le non-ambizioni degli italiani : Da ultimo, non si può fare a meno di ricordare che il partito più votato nell'ultima tornata elettorale politica, il Movimento 5 Stelle ora partito di governo, ha tra i punti qualificanti del suo ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non Voglio il Far West» Il monito del Colle : «Vedo toni da rissa» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non Voglio il Far West» Il monito del Colle : «La barbarie indigni» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Ferrero : 'Sabatini un top player. Derby? Voglio far arrabbiare Preziosi' : Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria, commenta a Sky Sport il derby che andrà in scena alla 13esima giornata, il 25 novembre: 'Mi aspetto di fare arrabbiare ancora Preziosi. Vincere un derby a Genova è meglio di uno scudetto. Sono molto felice di aver ...

Dl Dignità - Di Maio : “Non Voglio fare ‘Jobs Act 2 La vendetta’. Fiducia non servirà”. Ma sui voucher è scontro con i sindacati : “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act, io non voglio fare il ”Jobs Act 2, la vendetta“, perché è bastato il primo che ha massacrato le famiglie”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in merito alle possibili modifiche al decreto Dignità, in arrivo alla Camera. “Dall’iter parlamentare credo che ne uscirà un decreto 2.0 rafforzato perché ...

Juve - Allegri : 'Non Voglio fare mai brutte figure. La vera stagione inizia dopo la sosta per le Nazionali' : Massimilano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: 'C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che ...

Dl Dignità : Di Maio - non Voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo(2) : (AdnKronos) – Secondo Di Maio, il decreto non uscirà snaturato dall’iter parlamentare. Piuttosto, spiega, “nasce un decreto Dignità 2.0 più rafforzato perché stiamo inserendo centinaia di milioni di euro all’anno di incentivi agli imprenditori per poter assumere a tempo indeterminato. faremo in modo che sia superconveniente assumere un ragazzo a tempo indeterminato anziché determinato, con una norma sui voucher che ...

Dl Dignità : Di Maio - non Voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act , non di farne un altro”. A dirlo è il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “La ricetta che si sta proponendo contro il decreto Dignità è il ‘Jobs Act 2, la vendetta’ e io non voglio fare il ‘Jobs Act 2, la vendetta, perché basta il primo che ha massacrato le famiglie”, ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 luglio : 13 Regioni Vogliono far da sé. Dalla Liguria alla Puglia - ognuno chiede una competenza nuova : Federalismo Ora arrivano gli autonomisti: 13 Regioni vogliono più poteri Dopo il referendum – A nove mesi dal voto in Veneto e Lombardia quasi tutte le Regioni a statuto ordinario vogliono cominciare a gestire alcune competenze statali di Lorenzo Giarelli Memento Noisette di Marco Travaglio Forse non sarà lui il “nuovo” presidente della Rai. Forse la Lega s’è resa conto dello sputtanamento di una scelta così ridicola. Ma già il ...

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - Voglio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

Niccolò Ghedini - il sacrificio estremo : dove lo Vogliono spedire per far posto a Silvio Berlusconi : Un estremo sacrificio. Secondo Dagospia , potrebbe essere Niccolò Ghedini a lasciare il posto da senatore a Silvio Berlusconi . Lo storico avvocato del Cav, uno dei fedelissimi e più influenti ...

M5s e Lega - la rivoluzione in Rai : perché oltre a Fabio Fazio Vogliono far fuori anche Bruno Vespa : Non c'è solo Fabio Fazio nel mirino di Lega e M5s . La nuova Rai gialloverde prevede 'meno produzioni esterne e informazione divisa dall'intrattenimento', scrive La Stampa . Di fatto, una condanna per ...