Vivere su Marte non è ancora possibile ma secondo Elon Musk lo sarà presto

Blastingnews

: Io non voglio più vivere in questo mondo. Marte sto arrivando ?? - ViiiMe_ : Io non voglio più vivere in questo mondo. Marte sto arrivando ?? - HansensLaugh : Basta, dopo tutto questo vado a vivere su Marte. -

(Di giovedì 2 agosto 2018)suè uno dei grandi sogni della scienza mondiale ma non solo. Alcuni imprenditori comelavorano da anni per rendere il cosiddetto pianeta rosso abitabile dall’uomo, finanziando la delicata operazione che porta il nome di terraformazione. Il processo ha lo scopo di creare un’atmosfera nel pianeta in modo che diventi vivibile per l’uomo. Purtroppo questo processo si sta rivelando complesso e lungo più del previsto ma il fondatore di Tesla non si arrende. Intanto continuano gli studi per riuscire a portare per la prima volta un equipaggio umano sul suolo marziano e la Nasa ha ipotizzato i primi modelli di abitazione adatta allo spazio. Bisogna lavorare sull'anidride carbonica diAllo stato attuale delle cose camminare sul pianeta rosso comporterebbe l’ebollizione ed evaporazione di tutti i fluidi corporei, con conseguenze ben immaginabili. Questo ...