Vittoria | Comune sciolto per mafia | si insedia Commissione

Scioglimento del Comune di Vittoria - Tekra si difende : 'Mai sottoposti a interdittiva antimafia' : In merito alla decisione di Scioglimento del Comune di Vittoria da parte del CdM, la Tekra srl sottolinea il proprio sconcerto per le pesanti inesattezze nelle informazioni diffuse, che ledono in ...

Mafia - sciolto il Comune di Vittoria : sì del Cdm/ Ultime notizie - Di Maio : “Dedicato a Borrometi” : Mafia, sciolto il Comune di Vittoria: sì del Consiglio dei ministri. Luigi Di Maio: “Dedicato a Borrometi”. Le Ultime notizie sul via libera del cdm e il commento di Cancelleri(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Il Consiglio dei ministri scioglie il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha sciolto il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia. È la prima volta che accade nella storia del comune ragusano. La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale del Pd, poi dimessosi. Dopo sei ...

