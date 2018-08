Virus West Nile - prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione - anche un prete : La vittima aveva 86 anni, è deceduta all’ospedale di Legnago. È il secondo decesso dopo quello di Ferrara. La regione: 19 i casi trattati fra Rovigo, Treviso, Verona e Venezia. L’assessore regionale alla Sanità rassicura: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi"Continua a leggere

West Nile - un morto e 19 contagiati dal Virus in Veneto : L'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto: "Addolorato per l'anziano morto, ma un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi di infezione". Il 29 luglio un morto a Ferrara

Febbre West Nile uccide un uomo a Cento : il Virus spesso è asintomatico : Un anziano di 77 anni abitante a Cento, provincia di Ferrara, è stato colpito dal virus West Nile ed è deceduto. L'anziano soffriva già di problemi cardiorespiratori ed in seguito al morso di una zanzara che gli ha trasmesso il virus è morto all'ospedale ferrarese di Cona. L'uomo era stato ricoverato in seguito ad una caduta presso l'ospedale di Cento il 24 luglio, ma le sue condizioni sono poi peggiorate ed è stato richiesto un trasferimento a ...

Febbre West Nile/ Il Virus asintomatico che può portare alla morte : le possibili cure : Febbre West Nile, il virus che incute timore in Italia: è asintomatico ma può portare alla morte, ecco sintomi e possibili cure. Non esiste un vaccino(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:27:00 GMT)

West Nile - in Italia la prima vittima. I sintomi del Virus trasmesso dalle zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...

Ferrara - colpito dal Virus West Nile a causa di una zanzara infetta : muore dopo 3 giorni di agonia : Un uomo di Cento, nel Ferrarese, è morto all'ospedale di Cona dopo aver contratto il virus West Nile per una puntura di zanzara infetta. L'uomo era stato ricoverato il 24 luglio per una caduta, ma le sue condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile.Continua a leggere

Virus West Nile e Usutu - il Piano di sorveglianza e risposta 2018 : Il ministero della Salute ha emesso il 27 giugno 2018 una circolare con il Piano di sorveglianza e risposta ai Virus West Nile e Usutu – 2018. Il nuovo Piano introduce importanti aggiornamenti relativi principalmente alla sorveglianza entomologica, in particolare nell’allegato 4. Il Virus West Nile (WNV) è stato segnalato in Europa a partire dal 1958 ed è considerato il flaviVirus più diffuso al mondo. Il meno noto Virus Usutu (USUV), ...

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per Virus West Nile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In un’ottica di massima cautela, la USLL6 , con nota del 26 Luglio, ha richiesto di effettuare un intervento per uccidere le zanzare adulte nelle aree prossime all'abitazione dell'ammalato (parchi pubblici , Casa Breda, pertinenze AULSS6 Casa ai Colli, Scuola San Benedett