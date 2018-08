Viktor Orbán vuole essere il portavoce della nuova destra europea

internazionale

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’obiettivo del premier ungherese non è quello di sciogliere l’Unione, ma di trasformarla in una concorrente e in un’alleata degli Stati Uniti di Trump. Leggi