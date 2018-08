VIDEO Juventus MLS All Star 6-4 drc | highlights e gol | dubbi sulla prestazione di

Highlights Juventus-MLS All Star 6-4 (d.c.r) : ancora Favilli! Cancelo strepitoso… -VIDEO- : Juventus-MLS ALL Star- Termina 6-4 (d.c.r) in favore della Juventus il match amichevole contro l’MLS All Star. 1-1 dopo i tempi regolamentari. Una Juve cinica, attenta, ma giustamente ancora lontana dalla migliore condizione. Convincono Cancelo, Favilli e un ottimo Bernardeschi. Il terzino portoghese ha evidenziato tutta la sua classe e la sua straordinaria tecnica. Bomber […] L'articolo Highlights Juventus-MLS All Star 6-4 (d.c.r): ...

Juventus - l’allenamento di Cristiano Ronaldo : il portoghese già in grande forma [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, i bianconeri si preparano ad essere protagonista in campionato e Champions League, l’ultima operazione di mercato però portata avanti con il Milan non ha convinto. Nel frattempo la squadra si allena senza sosta, gli occhi sono rivolti ovviamente tutti su Cristiano Ronaldo, il portoghese è sembrato già in grande forma nonostante le vacanze da poco terminate. GUARDA IL ...