Video Fiorentina Heracles | 2-0 | | highlights e gol della partita | Amichevole

Cagliari ko ad Istanbul contro il Fenerbahçe - ok Fiorentina e Sampdoria [ Video ] : Cagliari battuto 2-1 a Istanbul dal Fenerbahçe nella prima delle due amichevoli precampionato programmate in Turchia. La squadra di Maran ha saputo fronteggiare alla pari un avversario molto forte, cliente fisso delle Coppe Europee (tra poco lo aspettano i preliminari di Champions) ed imbottito di nazionali, tra cui l’ex rossoblù Mauricio Isla. Ad un certo punto della gara si è fatto sentire il gap di preparazione a favore dei turchi ...

Diretta/ Fiorentina Heracles streaming Video e tv : la novità in mediana. Orario e probabili formazioni : Diretta Fiorentina Heracles: info streaming video e tv della partita amichevole, ennesimo test match estivo per i viola di Stefano Pioli prima dell'inizo di stagione. Fiorentina in campo con il 4-3-3. Tra i pali c'è Lafont, in difesa Diks, Vitor Hugo, Pezzella e Biraghi. Centrocampo con Gerson, Norgaard e Benassi mentre in attacco troviamo Chiesa, Simeone ed Eysseric. L'Heracles si schiera invece con il 4-4-2. In portaBlaswich, difesa con ...