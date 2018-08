Vicky Pattison spiega perché non tornerebbe in Geordie Shore

Vicky Pattison sparita dai social : la star ha spiegato il motivo della sua assenza online : Ma dov'era finita? The post Vicky Pattison sparita dai social : la star ha spiegato il motivo della sua assenza online appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison non le manda a dire a un giornale che l'ha criticata per i suoi cambiamenti di peso : Vicky Pattison ha aggiunto che il mondo dovrebbe concentrarsi sul suo lavoro e sulle attività di beneficenza che conduce, invece che puntare il dito sulla misura dei suoi fianchi. Quotiamo in pieno! ...

Vicky Pattison non le manda a dire a un giornale che l'ha criticata per i suoi cambiamenti di peso :