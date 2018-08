Venezuela - media : ucciso imprenditore italiano durante tentativo di sequestro : Un imprenditore italiano residente in Venezuela , Elio José Simonelli Datellis, è stato ucciso oggi durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la stampa ...

Media 'Trump voleva invadere Venezuela - consiglieri lo dissuasero' : Secondo il report dell'agenzia, il presidente avrebbe detto: 'Siamo in tutto il mondo con i nostri militari, anche in posti molto molto lontani. Il Venezuela non è molto lontano e le persone lì ...