Venezuela | l' imprenditore Simonelli Datellis è stato ucciso durante il rapimento

agi

: Venezuela, ucciso imprenditore italiano durante un tentativo di sequestro [news aggiornata alle 00:25] - repubblica : Venezuela, ucciso imprenditore italiano durante un tentativo di sequestro [news aggiornata alle 00:25] - Agenzia_Ansa : Venezuela, ucciso un imprenditore italiano - MediasetTgcom24 : Venezuela, ucciso imprenditore italiano durante tentato sequestro #Venezuela -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un notoitaliano, Elio JosèDatellis, èinun tentativo di sequestro. L'uomo ètrovato morto all'interno del suo furgone nel comune di Linares Alcantara, vicino Maracay, nellosettentrionale di Aragua. Datellis, 45 anni, proprietario anche dei magazzini della Nestlé ad Aragua, erasequestrato da una banda di criminali poi intercettata dalla polizia, ed è rimastoun conflitto a fuoco, riferisce il quotidiano El Universal. La polizia aveva localizzato i delinquenti in fuga sorvolando la zona in elicottero, dopo essere stata allertata dal fratello della vittima, che si era lanciato all'inseguimento dei banditi. Datellis erasequestrato intorno alle 8.00, appena arrivato in una carrozzeria di sua proprietà a San ...