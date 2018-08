Se il Sud cresce a due Velocità : Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2018 mostrano un rallentamento dell'economia del Mezzogiorno e un ridimensionamento della ripresa dell'intero Paese? Il rischio di un freno dello sviluppo si avverte, soprattutto in termini di previsioni per i prossimi due anni, che ...

Collina - addio UEFA - e VAR a doppia Velocità - : Ci sono almeno due certezze sull'addio di Collina alla UEFA, dopo 8 anni: non dipende dal bilancio negativo " da lui stesso ammesso " dell'ultima stagione di coppe europee, e non dipende dal famoso "...

Lavori per 8 miliardi - 800 lavoratori impiegati : ecco l'alta Velocità Torino-Lione - Appalti - gallerie - percorso : Sarà, per poche centinaia di metri, la galleria più lunga del mondo. E anche la più profonda, perché in un tratto al confine avrà sopra di sé 2.300 metri di roccia. Il costo della sezione è di 8,6 ...

L'Austria vuole aumentare la Velocità a 140 km/h in autostrada : L' Austria sta valutando seriamente la possibilità di aumentare la velocità massima consentita in autostrada. È stata lanciata oggi una nuova sperimentazione che aiuterà a capire la fattibilità o meno ...

La rincorsa di Ho. Mobile a Iliad : 40 GB ma Velocità limitata e SIM introvabili online : Non ci sta Ho. Mobile a stare dietro a Iliad e proprio per questo motivo ha lanciato in queste ore una nuova offerta che di fatto sostituisce in tutto e per tutto la prima e che copia quella del quarto operatore Iliad. Peccato che la velocità di connessione garantita sulle nuove schede telefoniche sia stata ridotta e la richiesta di un nuovo numero sul sito del vettore sia ancora impossibile. Vediamoci chiaro. La nuova offerta Ho. Mobile ...

La nuova offerta ho. Mobile : 7 - 99 euro al mese per 40 GB - ma a Velocità dimezzata : Non avete ancora visto la nuova offerta di ho. Mobile? Costa 7,99 euro al mese e offre tutto illimitato e ben 40 GB di Internet in 4G! Ecco costi, condizioni e bundle della nuova offerta di ho. Mobile!

Tokyo a due Velocità. Miste le altre borse asiatiche : Tokyo chiude la giornata sulla parità ribasso con l'indice Nikkei che mostra un +0,04%% finendo a 22.533,72 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,82% a 1.346,62 punti. Nulla di fatto per ...

Intelligenza artificiale alla Velocità della luce - : ... assieme a quella di non necessitare di enormi fonti di energia, apre infatti la strada a un nuovo modo di creare 'cervelli elttronici', portando la scienza sempre più vicina alla creazione di una ...

Futures USA a due Velocità in attesa di Wall Street : A sostenere il sentiment potrebbe concorrere il bilancio migliore delle attese di Caterpillar , considerato un ottimo barometro dello stato di salute dell'economia americana e, in generale, globale. ...

Siri : Alta Velocità e Tap - nessun dietrofront da governo : Roma, 30 lug., askanews, - 'Non abbiamo mai discusso uno stop della Tav. Nel nostro contratto si parla di ridiscussione del progetto. Questa non è un'opera periferica ma fa parte di un corridoio ...

Sul numero di agosto - Q&A - i record di Velocità su terra e gli altri primati dell'auto : La ricerca del limite di velocità assoluto raggiungibile su terra da oltre un secolo affascina il genere umano. Una sfida che, negli anni, ha visto protagoniste auto elettriche così come "missili" spinti da veri e propri razzi. Sapete qual è la più veloce? Per scoprirlo, basta scorrere la nostra gallery. Oppure, andare in edicola e, insieme al numero di agosto di Quattroruote, richiedere l'allegato Q&A.Domande e risposte. Un ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Terzo posto non ideale. La Velocità era ottima” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria. “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“. Bilancio amaro, dunque, per il ...

Canoa Velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessuna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...