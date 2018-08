Velletri | tenta di soccorrere il vicino ma rimangono entrambi folgorati “La scarica da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018)da unaelettrica: sono morti così Zigur Bendaj, muratore albanese di 45 anni, e il suodi casa Marco Alfano, 56 anni, nella tarda serata di mercoledì 1 agosto, a, in provincia di Roma. Il muratore stava terminando il ponteggio per i lavori di ristrutturazione della facciata della propria abitazione – che sarebbero iniziati giovedì mattina – quando, improvvisamente, la moglie l’ha visto accasciarsi privo di sensi. Rispondendo alla richiesta d’aiuto della donna, ildi casa si è avvicinato per prestare soccorso, rimanendo a sua volta colpito. Ferita anche la moglie di Alfano, accorsa in aiuto del marito e del. Insieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli ispettori della Asl Roma 6, ma al loro arrivo i due uomini erano già privi di vita. Sono in corso verifiche per stabilire da dove sia ...