Varo della “Maria Grazia Onorato” a Flensburg | la più green e la più capiente ro-ro cargo

meteoweb.eu

: La mostra di ceramiche della Collezione Varo: Museo Casa Giorgione. Castelfranco Veneto (TV) - Data: 02/06/2018 fin… - NonSoCosaFareTV : La mostra di ceramiche della Collezione Varo: Museo Casa Giorgione. Castelfranco Veneto (TV) - Data: 02/06/2018 fin… - ferpress : Germania: a Flensburg il varo della “Maria Grazia Onorato”, la più green e la più capiente ro-ro cargo del Mediterr… - CaprettiRenato : @luigidimaio NEL PIENO DELLA CRISI AMERICANA BARACK OBAMA VARO' UNA MAXIMANOVRA DA 800 MILIARDI DI DOLLARI FACE… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) La nave piúdel Mediterraneo; Il ro-rocon la maggiore capacità di carico del Mediterraneo. Sarebbero sufficienti questi due primati per qualificare la, che viene varata oggi nei cantieri tedeschi di. In effetti, la nuova nave commissionata dalla famiglia Onorato per essere gestita dalla Tirrenia Compagnia Italiana di navigazione, è – come la gemella “Alf Pollak” in fase di allestimento nello stesso cantiere sul Mar Baltico – un concentrato di tecnologia avanzata. Abbina infatti l’adozione di scrubber dell’ultima generazione (che consentono di abbattere il contenuto di CO2 nei fumi emessi dalla nave, dallo 3,5 allo 0,1% facendone la nave piúdel mondo) con un’eccezionale efficienza energetica garantita dall’implementazione delle norme in materia previste dalle Convenzioni Internazionali, modulando nel modo piú ottimizzato ...