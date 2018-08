Vans al fianco dello skater e artista Mattia Turco GALLERY

sportfair

: RT @lilly0971: Chiamo la Guardia di Finanza locale per avvertire che c’è un mercatino di merce contraffatta a fianco della postazione del b… - Vans_1975 : RT @lilly0971: Chiamo la Guardia di Finanza locale per avvertire che c’è un mercatino di merce contraffatta a fianco della postazione del b… - Vans_1975 : RT @CasaPoundItalia: Alcuni deputati italiani si stanno imbarcando sulle navi delle Ong a tutela degli immigrati. In tutti questi anni solo… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)supporta la prima mostra diedpoliedrico, l’autentico brand di action sport da sempre icona dell’espressione creativa, è orgoglioso di supportare la prima mostra personale di, talento poliedricoskate e dell’arte, membroskate team diItalia. Nato nel 1987,si distingue in giovanissima età nell’arteskateboarding. Nel 2002 nasce la sua leggenda di “cometa”skate. Diventa un professionista, ma snobba la competizione fine a se stessa. Nello stesso tempo lascia il segno in questa disciplina, per il suo modo atipico di usare la tavola da skate che sotto ai suoi piedi, assume la forma di uno strumento “artistico” che va ad incidere e a ricreare la superficie e di conseguenza lo spazio urbano della città. Perche dipinge da quando era un ...