huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Valutiamo la copertura totale dei costi per gli asili nido' - francesco201423 : RT @HuffPostItalia: 'Valutiamo la copertura totale dei costi per gli asili nido' - scarpettavenere : RT @HuffPostItalia: 'Valutiamo la copertura totale dei costi per gli asili nido' - HuffPostItalia : 'Valutiamo la copertura totale dei costi per gli asili nido' -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il governo, "in vista della legge di bilancio", sta "considerando una misura didel costo degli". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in risposta a un'interrogazione al Senato sulle misure per favorire l'occupazione femminile. "Siamo consapevoli - ha detto Di Maio - che l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa sui tassi di occupazione femminile, con un gender gap molto marcato e un differenziale pari al 19% medio su tutto il territorio nazionale".Un gender gap - ha spiegato ancora Di Maio - "che va da un minimo di 10 punti percentuali in Val d'Aosta a un massimo di 25 in Sicilia". Quindi, ha proseguito, "in vista della legge di bilancio stiamo valutando un quadro di interventi per risposte efficaci e durature". Si tratta di "misure di sostegno alla natalità e di investire nelle famiglie italiane". Ladeiper gli ...