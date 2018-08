Valentino Rossi | GP Repubblica Ceca 2018 | “Soddisfatto della prima metà di stagione Per

MotoGp - Valentino Rossi a caccia della prima vittoria in stagione : “piccoli passi avanti - ma…” : Il pilota della Yamaha è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Brno Pausa estiva andata in archivio, si torna in pista per la seconda parte della stagione di MotoGp. Il Gp di Brno riapre la caccia al titolo mondiale, con Marc Marquez che guida la classifica piloti con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. AFP/LaPresse Manca ancora la vittoria al Dottore in questo campionato, una ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Vogliamo vincere la prima gara stagionale” : Ritorno dalle vacanze per i piloti del motomondiale che nel week-end si sfideranno in Repubblica Ceca sulla tecnica pista di Brno. È carico Valentino Rossi, che ha parlato alla vigilia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: il campione di Tavullia vuole assolutamente tornare alla vittoria, provando anche a limitare i danni in chiave classifica da Marc Marquez. “Per prima cosa avrei avuto bisogno di una vacanza più lunga: ho settimana ...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria di stagione” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGp – Valentino Rossi fa il pieno di energie con i giovani del Master Camp : “mi sono divertito con loro” : Valentino Rossi con i giovani del Master Camp Yamaha alla vigilia del Gp di Brno: ecco come il Dottore ha fatto il pieno di energie Giornate ricche di movimento per Valentino Rossi, a pochi giorni dal ritorno in pista, per il Gp della Repubblica Ceca, con i giovani della quinta edizione di Yamaha VR46 Master Camp. Cory Ventura, Jackson Blackmon, Eliton Kawakami, Bruno César e Keminth Kubo hanno passato quattro intensi giorni tra il Ranch ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Repubblica Ceca. 14 podi - e 7 successi a Brno! : Dopo la (breve) pausa estiva, torna il Mondiale MotoGP 2018, con il classico appuntamento di inizio agosto in quel di Brno, in Repubblica Ceca. La classe regina è pronta per la seconda parte della sua annata, con Marc Marquez che proverà a chiudere i conti nel più breve tempo possibile, per centrare il suo ennesimo titolo iridato. L’unico che, al momento. può ancora insidiarlo (almeno sulla carta) è Valentino Rossi, che accusa 46 punti (un ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

Juventus-VR46 è rottura : Valentino Rossi trarrà benefici dall’affare Cristiano Ronaldo? Ecco la verità : La Juventus ha interrotto i suoi rapporti commerciali con il marchio VR46 di Valentino Rossi, Ecco i misteriosi movimenti del club bianconero Nel 2015 la Juventus aveva stretto un’importante partnership con il marchio VR46. Il brand di merchandising di Valentino Rossi e la squadra bianconera avevano firmato un contratto in cui la VR46 s’impegnava a fornire al club ‘abbigliamento per il tempo libero’ rivendibile ...

Valentino Rossi - brutte notizie : ricco con Cristiano Ronaldo? No - la Juve ha stracciato tutto : Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo , contrordine. Il sito specializzato corsedimoto.com , tra i primi a rilanciare la notizia degli affari della società del Dottore, la VR46 , in rampa di lancio ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “i suoi risultati sono frutto della sua voglia di fare” : Il team manager della Yamaha ha analizzato l’attuale stagione, soffermandosi sui pregi di Valentino Rossi E’ una stagione strana per la Yamaha, nessuna vittoria ancora ottenuta da Valentino Rossi e Maverick Viñales eppure i due piloti del team di Iwata occupano la seconda e la terza posizione della classifica piloti. AFP/LaPresse Una situazione particolare che ha provato a spiegare Maio Meregalli, il team manager della scuderia ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “gli ingegneri cercano di evitarmi - vi svelo perchè” : Il pilota pesarese ha svelato un divertente astio nei suoi confronti da parte degli ingegneri, pressati affinché trovino una soluzione ai problemi di elettronica Il secondo posto ottenuto al Sachsenring non soddisfa più di tanto Valentino Rossi, costretto a cedere altri punti a Marquez in classifica generale. E’ salito a 46 il gap adesso tra lo spagnolo e il pesarese, che continua a pressare i propri ingegneri affinché trovino una ...