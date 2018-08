Vaccini | slitta l' obbligo | ​ A settembre tutti i bimbi a scuola

ilgiornale

: #vaccini: slitta obbligo, nessun bambino escluso da nidi e materne. Il Pd: 'È la vittoria dei #novax '… - repubblica : #vaccini: slitta obbligo, nessun bambino escluso da nidi e materne. Il Pd: 'È la vittoria dei #novax '… - repubblica : #vaccini: slitta obbligo, nessun bambino escluso da nidi e materne - HuffPostItalia : Vaccini, slitta l'obbligo: nessun bambino escluso da nidi e scuole materne -

(Di giovedì 2 agosto 2018) A- anche quelli non in regola con le vaccinazioni - potranno essere iscritti ai nidi e alle materne.Due emendamenti al decreto "Proroghe" presentati ed approvati oggi spostano infatti al 2019 l'della presentazione della documentazione vaccinale per i figli iscritti alle scuole dell'infanzia. Una misura che va ad incidere sul decreto Lorenzin che prevedeva come requisito d'accesso la presentazione della documentazione vaccinale.Il Pd va su tutte le furie per quello che viene definito "un maldestro tentativo" attraverso il quale la maggioranza "getta la maschera rispetto al suo unico e vero obiettivo: aggirare il divieto". Secondo i deputati dem la volontà del governo gialloverde è quella di "demolire l'impianto della legge Lorenzin" proprio nel momento in cui "si cominciano a raggiungere dei livelli di copertura ragionevoli" facendo "un danno gravissimo ...