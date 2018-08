Vaccini | slitta a 2019 obbligo scuole infanzia

Vaccini - divieto scuole infanzia potrebbe slittare di un anno - : M5s e Lega h anno presentato due emendamenti all'articolo 6 del Decreto mille proroghe che puntano a rimandare all' anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per ...

Vaccini : M5s-Lega - per scuole infanzia l'obbligo slitta al 2019 : Obbligo vaccinale nella scuola dell'infanzia, per i bimbi da zero a sei, spostato di un anno al 2019-2020. E' la proposta presentata nel dl Milleproroghe dalla maggioranza giallo verde con due emendamenti identici a firma M5s-Lega all'articolo 6 del testo. L'intento, viene spiegato, è garantire, in attesa del piano vaccinale nazionale, il diritto di accesso a scuola il prossimo settembre ai bambini i cui genitori ...