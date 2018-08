Vaccini | salta obbligo a settembre | bambini non vaccinati non saranno esclusi da nidi e

fanpage

: RT @RobertoBurioni: Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che supp… - HannaLay7 : RT @RobertoBurioni: Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che supp… - AmedeoRossi8 : RT @RobertoBurioni: Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che supp… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)l'vaccinale per ida zero a sei anni (per asilo nido e scuole materne) per il prossimo anno scolastico che inizierà a. L'viene rinviato all'anno scolastico 2019/2020. Ile cui famiglie non hanno presentato la documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione non verranno quindidalle scuole.