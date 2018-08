Vaccini | nessun bimbo escluso da nidi e materne in 2018 2019 | ok a emendamenti Decreto

Vaccini : Cassazione - nessun nesso con l'autismo : La Suprema Corte ha negato l'indennizzo chiesto da un uomo che ritieneva che il figlio si fosse ammalato a seguito della vaccinazione obbligatoria - "Non c'è nessun nesso causale tra Vaccini e autismo"...

