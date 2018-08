Vaccini | nessun bimbo escluso da nidi e materne in 2018 2019 | ok a emendamenti Decreto

Vaccini : slitta obbligo - nessun bambino escluso da nidi e materne : Approvati in commissione Affari costituzionale due emedamenti identici di Lega e M5s al decreto proroghe. Il Pd: "Sancita la vittoria no vax"

