Vacanze a Ischia Su Rete 4 il film di Mario Camerini oggi | 2 agosto 2018

Allarme Vacanze - gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, per l’abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “Allarme vacanze” quello lanciato dai medici di medicina generale della Fimmg Napoli, preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...