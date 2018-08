Uzbekistan | Hector Cuper nuovo ct

Nuova esperienza per Hector Cuper - l’argentino è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan : L’ex commissario tecnico dell’Egitto ha firmato un contratto di quattro anni con la federcalcio uzbeka Hector Cuper è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. Dopo avere guidato l’Egitto ai Mondiali in Russia, l’ex tecnico dell’Inter ha firmato un nuovo contratto con la federcalcio uzbeka fino al 2022. (ADNKRONOS)L'articolo Nuova esperienza per Hector Cuper, l’argentino è il nuovo commissario ...