Us Open – Sergio Tacchini presenta la linea per l’ultimo Slam dell’anno GALLERY

sportfair

: RT @LUISSopen: 'L'essenza della leadership è riconoscere la responsabilità a dare alle generazioni future la speranza in qualcosa di meglio… - Wleimmersioni : RT @LUISSopen: 'L'essenza della leadership è riconoscere la responsabilità a dare alle generazioni future la speranza in qualcosa di meglio… - danilismi : Per l’amico sincero che mi dà la sua mano franca Per chi mi vuol male e mi stanca questo cuore con cui vivo - La Ro… - SergioneGentile : RT @LUISSopen: 'L'essenza della leadership è riconoscere la responsabilità a dare alle generazioni future la speranza in qualcosa di meglio… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)lancia laTennis per gli US2018 Alla vigilia del Grandedegli Stati Uniti, storico sportswear brand italiano, lancia latennis disegnata per gli atleti del team che la indosseranno a Flushing Meadow a partire dal 27 agosto. Lamaschile – Eklips – prende ispirazione dalla natura, in particolare dall’eclissi di luna. L’eclissi viene tradotta in linee curve sui capi, con un chiaro riferimento alle linee curve – rivisitate con linee spezzate e con pattern inseriti – della felpa Fohn rieditata nella collezione Archivio. Tessuti in poliestere leggerissimo con trattamenti anti UV e quick dry e stampe sublimatiche per il massimo confort di chi le indossa. Nuova la costruzione del colletto della polo, che non ha più la plaquette a bottoni, ma un inserto a triangolo in maglina. Il gioco delle linee parte dalla righina ...