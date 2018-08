UOMINI E DONNE Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato presto genitori? Sarebbe

Anticipazioni UOMINI e Donne : 10 settembre - Maria De Filippi riparte - tronisti non famosi : Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare parzialmente Uomini e Donne: leggendo l'intervista che la conduttrice ha rilasciato a Chi la scorsa settimana, si apprende che i nuovi protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere personaggi gia' visti nel programma. La padrona di casa, dunque, ha smentito tutti i gossip che erano circolati sugli ex corteggiatori Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni come futuri tronisti: la sua ...

Rispetto dell’ambiente - donne meglio degli UOMINI : L’ambiente è maschio, ma a quanto pare soltanto per una questione di genere grammaticale. In realtà sono proprio le donne ad essere più sensibili alle tematiche ecologiche e ambientali. Questo è ciò che emerge dal report pubblicato dalla società di marketing inglese Mintel, che ha preso come riferimento 2.000 persone sopra i 16 anni. In tema di etica sostenibile infatti il 71% delle donne inglesi adotta comportamenti virtuosi, contro il ...

UOMINI e Donne - possibili tronisti da Temptation Island : il favorito è Andrea Dal Corso : Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne e come ogni anno il pubblico social che segue la popolarissima trasmissione di Maria De Filippi vuole sapere chi saranno i nuovi tronisti che vedremo in carica dal prossimo mese di settembre. Le indiscrezioni di queste ore rivelano che tra i nuovi protagonisti potrebbe esserci anche un volto noto al pubblico di Temptation Island, il reality dei record di quest'estate: parliamo di Andrea Dal ...

UOMINI e Donne/ Nuova edizione in arrivo : ecco chi chi sarà e chi no! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani ci saranno a settembre? ecco le novità svelate dal settimanale Sono(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Fabio Colloricchio e Nicole presto genitori : le rivelazioni della Mazzocato (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, dopo la crisi pronti a diventare genitori: ecco tutte le news sulla coppia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani al settimo cielo : "Che bella sorpresa ho ricevuto!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti rompe il silenzio e parla di Gemma Galgani e del suo possibile ritorno in studio e svela....(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:40:00 GMT)

UOMINI e Donne - parla Emanuele : Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta da solo” : Uomini e Donne, Emanuele Mauti spiega ciò che pensa di Sonia e Federico: “Non spetta a me giudicare ciò che si commenta da solo” Qualche giorno fa un messaggio apparso sui social aveva fatto pensare che il cuore di Emanuele Mauti battesse ancora per Sonia Lorenzini. Come molti probabilmente già sanno, finita la storia con il […] L'articolo Uomini e Donne, parla Emanuele: Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta ...

Gemma Galgani riceve una sorpresa prima di UOMINI e Donne : Uomini e Donne, Gemma Galgani commossa: “Che bella sorpresa” Qualche settimana fa Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne è tornata in Tv. Il motivo? La dama di origini torinesi è stata chiamata dalla produzione di Temptation Island per consolare l’amica Ida Platano, la quale ha avuto più di qualche problema con il fidanzato Riccardo Guarnieri. In quella circostanza Gemma Galgani ha parlato a cuore aperto ad Ida, ...

UOMINI e Donne - Maria De Filippi rivoluzione il suo programma storico : 'Non li vedrete più' : In vista della prossima stagione Uomini e Donne tornerà quasi completamente rinnovato. Dopo la notizia dell'inizio anticipato , 10 settembre, , la seconda novità, di maggior peso, che verrà apportata ...

Anticipazioni Temptation Island VIP : da UOMINI e Donne arrivano Sossio - Nilufar e Giordano : La prima edizione VIP di Temptation Island andra' in onda a meta' settembre su Canale 5, ma sono gia' tante le indiscrezioni che sono uscite sul cast: il settimanale Chi, in particolare, ha svelato in anteprima i nomi di alcuni personaggi che hanno gia' accettato di mettersi in gioco nel reality condotto da Simona Ventura. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, dunque, si legge che ben due coppie nate a Uomini e Donne si faranno tentare da ...

UOMINI e Donne/ Giorgio Manetti rompe il silenzio : "Presto protagonista di un nuovo progetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti rompe il silenzio e parla di Gemma Galgani e del suo possibile ritorno in studio e svela....(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Un volto noto della tv tra i nuovi tronisti : l'appello a Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Francesca Cipriani lancia un secondo appello a Maria De Filippi: la conduttrice lo accoglierà?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI e Donne news - Sara : “Ecco in che rapporti sono rimasta con Nilufar” : news Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Sara e Nilufar Dopo la fine di Uomini e Donne e soprattutto dopo l’interruzione della relazione tra Sara e Luigi, sono in molti a voler sapere in che rapporti sono rimasti l’Affi Fella e Nilufar Addati. Il legame tra le due non è stato sempre dei […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara: “Ecco in che rapporti sono rimasta con Nilufar” proviene da Gossip e Tv.

Tina Cipollari incinta? Ecco la verità. L'opinionista di UOMINI e Donne rompe il silenzio : Tina Cipollari rompe il silenzio e dice la sua verità sulle voci che la volevano in dolce attesa. Da tempo si era sparsa la voce di una presunta nuova gravidanza e L'opinionista...