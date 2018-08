Una startup ha raccolto 110 milioni di dollari per trovare una soluzione agli avocado che

Una startup vuole fare della Svizzera la culla degli elicotteri 4.0 : Kopter è un’azienda Svizzera di elicotteri (foto: Kopter) Il piano aziendale prevede di consegnare i primi elicotteri entro la fine del 2019. Nei prossimi mesi scatteranno in Sicilia le prove del terzo e del quarto prototipo del velivolo, necessarie per incassare la certificazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Senza la quale gli affari di Kopter non possono decollare. L’azienda Svizzera punta a sparigliare le carte di ...

Perché le startup italiane vanno in cerca di fortUna in Germania : Incontro delle startup italiane a Berlino (foto: Smau) “Un business model che ha già dimostrato di essere efficace, un piano di sviluppo economico chiaro, referenze di alto livello e team competente: sono le quattro caratteristiche principali che una startup deve avere per avere successo in Germania. Questo sempre che l’azienda non sia in possesso di una tecnologia ad alto tasso innovativo, e allora i quattro punti precedenti passano in secondo ...

Ecco Ridaje! - la startup sociale che vuole ridare Una possibilità ai senzatetto : Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell’azienda, una piattaforma capace di far incontrare domanda e offerta di decoro delle aree verdi di Roma (ci sono 44 milioni di metri quadrati di aree verdi abbandonate). E non da ultimo, un modello di business che renda sostenibile la solidarietà: per dare ...

"La mia startup è fallita non ha fallito - c'è Una bella differenza". La parabola di Mosaicoon spiegata dal suo fondatore : Questa è la storia triste, ma non troppo, di un giovane italiano che voleva conquistare il mondo. E a un certo punto pensava di potercela fare. Ce la poteva fare. Ma invece no. Questa è la storia di Ugo Parodi Giusino, che era il poster boy, il ragazzo immagine dell’innovazione nostrana. Quando si è cominciato a parlare di startup, nel 2008, lui aveva 26 anni, ed era il primo al nastro di partenza. Me lo ricordo bene: ...

Chiude Una delle startup simbolo del digitale italiano - Mosaicoon : 'Non ce l'abbiamo fatta' : Mosaicoon ha chiuso. L'ex startup, tra le più note dell'ecosistema digitale italiano, considerata a lungo simbolo della nuova imprenditoria di Internet, ha confermato di essere in fase di fallimento e ...

Una startup italiana è andata a insegnare la sostenibilità ai giapponesi : La start up torinese Enerbrain, nata nel 2015, all’interno dell’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico, sbarca con una joint venture in Giappone. E’ l’ultimo capitolo dell’avventura della società torinese, nata per volontà di un gruppi di amici con conoscenze che vanno dalla cibernetica all’ingegneria ambientale, che con un’innovativa tecnologia si propone di ...

Microsoft acquista Bonsai - Una startup esperta nel campo dell’AI : Negli ultimi anni Microsoft si è mostrata alquanto interessata all’Intelligenza Artificiale investendo sempre più risorse e integrandola nel cloud di Azure. Tramite un comunicato stampa, il Colossso di Redmond ha annunciato a tal proposito di aver appena acquisito Bonsai e no, non si tratta della pianta del noto film Karate Kid bensì di una startup californiana esperta nel campo dell’AI in grado di offrire alle aziende sistemi smart ...

Una startup fintech investe sullo scambio oro-bitcoin e viceversa : Foto: Getty Image D’ora in avanti i possessori di monete d’oro e lingotti potranno convertirli direttamente in bitcoin. A sua volta, chi possiede monete virtuali avrà la possibilità di rifugiarsi nel bene rifugio per eccellenza, l’oro. L’alleanza tra mondo fintech e la finanza analogica è frutto dall’accordo tra Confinvest, società italiana specializzata nella compravendita di oro, e la startup Conio, che ha sviluppato una app per ...

Una startup italiana si è aggiudicata 800mila euro a un talent show : (Foto: B Heroes) Dopo un percorso di accelerazione di quattro mesi, 12 startup selezionate tra centinaia e centinaia di candidati si sono sfidate in diretta tv, a colpi di pitch e idee innovative, per aggiudicarsi il premio finale di B Heroes, il primo talent per imprese ideato da Fabio Cannavale, amministratore delegato di lastminute.com. C’è riuscita Wash Out, una startup ideata da tre trentenni che offre servizi di lavaggio auto e moto a ...

Digitale e pmi - Una startup offre 1 milione per le idee di altre startup : Un fondo da un milione di euro per finanziare sviluppatori, software house e startup che migliorino programmi e applicazioni per le piccole e medie imprese. È questo lo strumento con cui Teamleader, scale up belga specializzata in programmi gestionali per le aziende, intende allargare le sue app per la trasformazione Digitale. Lo sviluppatore propone l’integrazione, Teamleader la valuta e, se funziona, diventa parte integrante ...