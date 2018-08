Una slot per amica | solitudine ed esclusione sociale spingono a giocare di più alle slot

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comUnali. Andavano alle slot e dal parrucchiere in orario di lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

Da Una sala slot all'altra - la fuga in bici durata un giorno del rapinatore con il piede ingessato : Rapina la sala giochi non curante che lo conoscono come cliente e che il gesso lo rende riconoscibile anche da lontano e la sera dopo...

Tre minori sorpresi a giocare alle "new slot" - chiusa per 15 giorni Una sala giochi di Aradeo - : Dovrà rimanere chiusa per quindici giorni , la sala giochi di Aradeo finita sotto la lente di ingrandimento degli uomini delle forze dell'ordine. Il motivo? Durante un controllo, tre minorenni sono ...

Aveva rapinato Una sala slot - fermato pregiudicato molto noto a Ravenna : RAPINA alla sala gioco Enjoy bet di Via Panfilia Nella tarda serata di domenica, dopo averci giocato, Aveva rapinato la sala slot di via Panfilia, a Ravenna, facendosi consegnare , forbici in mano, ...