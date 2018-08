Una nuova formazione per preservare la conoscenza dell' artigianato

Diadora – Le sneaker selezionate da Rkomi : Una nuova esclusiva Aw Lab [GALLERY] : Le sneaker Diadora selezinate da Rkomi: una nuova esclusiva Aw Lab Esclusive e super cool: scopri le nuove sneaker Diadora selezionate dall’artista Rkomi, testimonial speciale di questa capsule, e realizzate in esclusiva per AW LAB. Le protagoniste sono le favorite del brand, Diadora B. Elite per lui e Diadora Game in due varianti colore per lei. Entrambi i modelli rivisitati in un’edizione limitata per AW LAB e pensati per chi vuole ...

Harry in cerca di Una nuova auto. La famiglia crescerà presto? : Su Meghan Markle e Harry d’Inghilterra ormai si è scritto di tutto, persino che lei stia perdendo i capelli, complici delle foto in cui appariva visibilmente spettinata, in occasione del suo primo impegno ufficiale da sola con la regina Elisabetta. Colpa di un vento impertinente, che scompigliando la piega aveva mostrato delle aree più diradate. Se alla duchessa di Sussex è bastato pettinarsi per guarire dalla falsa alopecia, non è lo ...

Chievo Verona : la Procura Federale fissa Una nuova audizione per Campedelli : Con i campionati di Serie A e Serie B alle porte e il Calciomercato che volge rapidamente verso la conclusione, il calcio italiano è ancora chiamato a dare delle risposte concrete sul caso plusvalenze fittizie che vede coinvolte le societa' di Chievo Verona e Cesena, deferite nella giornata del 17 giugno dalla Procura Federale presieduta da Giuseppe Pecoraro. Un vizio di forma dovuto alla mancata audizioni [VIDEO]del numero uno clivense è ...

Ebola - la Repubblica del Congo dichiara Una nuova epidemia : 20 morti : La Repubblica Democratica del Congo ha dato notizia di una nuova epidemia di Ebola nell’est del Paese, in cui sono morte almeno 20 persone. Appena una settimana fa era stata dichiarata la fine della precedente epidemia. Secondo il ministro della Salute, Oly Ilunga Kalenga, la provincia del North Kivu ha dato notizia di “26 casi di febbre con sintomi emorragici, di cui 20 fatali”. L’epidemia si è verificata nella regione ...

Michelle Hunziker : "A settembre Una nuova avventura. Quarto figlio? Se arriva sarà il benvenuto" : Non si può dire che per Michelle Hunziker le vacanze non siano meritate dopo i successi televisivi. Ma quest'anno, i mesi che la separano dal ritorno sul piccolo schermo diventano anche l'occasione per pensare già al futuro lavorativo che a quanto pare è già pieno di nuovi progetti come da lei confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La conduttrice non si ferma mai, soprattutto non smette di sognare, poichè come afferma ...

Nuoto - Europei 2018 : Una nuova generazione di velocisti per la 4×100 sl italiana : Giovani leve battono vecchia guardia 3-1. Si ricomincia da qui nella staffetta 4×100 stile libero maschile che punta dritto al podio agli Europei di Glasgow. In un colpo solo la staffetta veloce italiana ha perso due atleti che erano stati punti fermi per un decennio, Filippo Magnini che ha chiuso ad inizio dicembre la sua carriera e dunque Glasgow sarà il primo grande evento internazionale senza Re Magno da 15 anni a questa parte e Marco ...

Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition : il gioco includerà Una nuova modalità arena - nuovi personaggi e altro ancora : Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition includerà una nuova e rinnovata modalità arena con una nuova modalità Hot Seat e nuovi personaggi, con un lancio previsto per la fine del mese di agosto. Ma vediamo insieme il comunicato Bandai Namco ufficiale per tutti i dettagli in merito: Scegli i tuoi personaggi preferiti e preparati per una nuova sfida, perché BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato una nuova e migliorata ...

League of Legends : Una nuova modalità di gioco ispirata ai battle royale è in arrivo? : League of Legends si appresta ad accogliere Nexus Blitz, la sua nuova modalità di gioco volta a sperimentare nuove modalità di gioco.Come riporta Eurogamer, Riot Games ha spiegato che questa modalità di gioco farà parte delle così dette "modalità Sperimentali", ovvero un modo per seguire i gusti della community proponendo qualche novità. Si tratterà qualcosa di diverso rispetto agli eventi e tempo come Ultra Rapid Fire, bensì con le modalità ...

Tre ragioni semplici per dire no a Una nuova legge sulla legittima difesa : Anche senza considerare le problematiche connesse alla proliferazione delle armi, i dati sulla diminuzione dei crimini e i rischi sociali connessi, ci sono delle ottime ragioni per evitare di ampliare ulteriormente l'applicabilità della "legittima difesa", approvando una delle proposte di legge della Lega.Continua a leggere

Incidente Terranuova - cade da Una balla di fieno : soccorso con Pegaso : E' caduto da una balla di fieno e ha riportato un trauma alla spalla. Un 67enne di Terranuova Bracciolini è rimasto vittima di un insolito Incidente questa mattina. Erano le 8,50 quando l'uomo è ...

Camila Cabello ha annunciato l’arrivo di Una nuova collaborazione : In uscita giovedì 2 agosto The post Camila Cabello ha annunciato l’arrivo di una nuova collaborazione appeared first on News Mtv Italia.

Dazi - Trump studia Una nuova stretta su 200 miliardi di beni cinesi. Borse incerte in attesa della Fed : ... ovvero il 40 per cento dell'export asiatico verso la prima economia mondiale. Una simile tariffa doganale sarebbe più del doppio di quanto proposto lo scorso giugno, quando fu aperto un periodo di ...

Dazi - Trump prepara Una nuova stretta contro la Cina : su le tariffe per 200 miliardi di import : ... ieri nel corso di una riunione, il Politburo, potente organo governativo cinese, ha fatto il punto sulle 'nuove sfide' affrontate dall'economia cinese in mezzo ai 'notevoli cambiamenti nell'ambiente ...

Una nuova finestra di lancio è stata annunciata per Frozen Synapse 2 : Mode 7 è lo sviluppatore di Frozen Synapse 2 e ha annunciato quest'oggi una nuova finestra di lancio per l'atteso secondo capitolo della serie, riporta Rockpapershotgun.Il gioco è uno sparatutto tattico a squadre basato su turni, e dovrebbe vedere la luce ad agosto, in una data non meglio precisata. In origine il gioco sarebbe dovuto uscire già nel 2016, ma per ragioni ignote non si è più fatto nulla e solamente ora sappiamo quando potremo ...