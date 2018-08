Una città in attesa

Uffici postali - nessUna chiusura nelle piccole città : Poste Italiane 'non chiuderà nessun Ufficio postale nelle piccole città'. La rassicurazione dell'amministratore delegato Matteo Del Fante arriva nel corso della conference call con gli analisti dopo ...

Mosul dopo l'Isis : tra cadaveri e macerie - Una città dove la gente vive : Ci vorranno anni prima che la città possa davvero rinascere, soprattutto a causa della corruzione che dilaga nella politica irachena. Ma a Mosul, crocevia commerciale e culturale per secoli, gli ...

Sottoscritte le undici convenzioni per l’Antica Kroton. Il sindaco Pugliese : si apre Una fase nuova per la città : La lunga attesa, quasi quattro anni, dei cittadini di Crotone per conoscere i resti dell’Antica Kroton, sembra terminare. Era esattamente

Alimentazione & Salute : 10 consigli per Una perfetta colazione in estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

LeBron James mantiene la promessa : apre Una scuola elementare a Akron - la sua città : Inoltre la scuola offre anche dei corsi per gli adulti che vogliono ottenere un diploma di scuola superiore aiutandoli poi anche nel successivo inquadramento nel mondo del lavoro. Tutta la struttura ...

Manovra di autunno : si parte da Una base di 22 miliardi (senza contare Flat tax - Fornero e reddito cittadinanza) : La base di partenza, prima di mettere mano a riforma fiscale, reddito di cittadinanza, pensioni, sanità e rinnovi del contratto del pubblico impiego, è di 22 miliardi di euro divisi fra Iva (12,4 miliardi), spese obbligatorie (almeno 3,5), spesa aggiuntiva per interessi (4 miliardi) e ricadute sul deficit della minore crescita (2,5 miliardi). Si tratta con Bruxelles per sconti fino a 11 miliardi...

Pistoia - comitati e cittadini contro l’aumento dei vivai : “Io in ospedale per Una irritazione da diserbanti e insetticidi” : “Dopo diversi giorni di trattamenti nei vivai che circondano la mia casa sono andata al Pronto Soccorso“, denuncia Sandra Reali, mostrando il referto della Usl locale, “mi hanno diagnosticato un’irritazione delle mucose da diserbante, con prognosi di quattro giorni”. La casa di Sandra Reali è circondata da vivai, in una zona di valore paesaggistico che sarà riconosciuta come vocata al vivaismo. Prima era ...

Buon cibo a Montaperto - eclissi lUnare e cultura : gli eventi in città : Non solo cibo ma anche spettacoli nei cieli. Gli esperti assicurano è l'eclissi lunare più lunga del secolo. Per 103 minuti sarà possibile ammirare la terra tingersi di rosso. Uno spettacolo nei ...

A Roma il Municipio III si fa “Grande come Una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

Specchio napoletano. Storie di amore e di addii - di Antonio Scoppettuolo. Partenope cerca sale tra i vicoli di Una città dove l'umanità è ... : di Silvia Lanzani Luce e ombra, bellezza e inferno. È la Napoli della storia, quella che respira dal tufo giallo striato di dolori e si anima nelle belle e pensose pagine di Antonio Scoppettuolo , ...

Consiglio comUnale di Perugia - primo sì alle petizioni online dei cittadini che 'interrogano' la Giunta : Un nuovo importante strumento di democrazia partecipativa sta per fare il suo ingresso sul portale istituzionale del Comune di Perugia: la petizione on line. La prima commissione consiliare permanente ...

Manifesto della razza - Mattarella : “Il razzismo nelle fratture della società. NessUna cittadinanza per discriminazioni” : Il “veleno” del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli“: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione degli ottant’anni dalla pubblicazione del “Manifesto della razza“. Era il 25 luglio del 1938 quando professori, medici e intellettuali firmarono e pubblicarono quella che poi è stata la base “scientifica” delle leggi razziali ...

Paititi - nuova missione nel 2019 : la scoperta di Una città perduta che potrebbe cambiare la storia dell’umanità : Tra i grandi enigmi della storia c’è sicuramente la mitica città di Paititi. Per secoli, dalla conquista dell’America, la leggenda dell’uomo dorato ha affascinato avventurieri e cercatori di tesori. Questa città leggendaria, parallela al mito dell’Eldorado, non è stata mai trovata: né le mura, né giacimenti d’oro, né strade pavimentate di prezioso metallo. Nel 2001 però è accaduto qualcosa di importante: ...

Castellammare - Estate in città : 18mila euro per gli eventi. A Ferragosto spettacolo pirotecnico in villa comUnale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...