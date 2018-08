Una bambina italiana di 7 anni è stata uccisa da una medusa nelle Filippine

Bambina romana muore nelle Filippine dopo contatto con Una medusa : Gaia Trimarchi, 7 anni, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia

Corsica - onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui Una bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere

Afghanistan - sposa bambina torturata e uccisa dal marito/ Ultime notizie : vendetta per la morte di Una parente : sposa bambina di dieci anni torturata a morte dal marito doppo che il fratello di lei aveva ucciso la moglie, parente del marito. Un caso di vendette tribali e matrimoni con minori (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:23:00 GMT)

In Brasile senza speranze : salvata al Meyer di Firenze/ Ultime notizie : ricostruito intestino ad Una bambina : Un altro intervento miracoloso al Meyer di Firerenze ha permesso di salvare la vita a una bambina brasiliana di 13 anni usando tecniche di avanguardia specializzata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:14:00 GMT)

Calenzano - il prete sorpreso in auto con Una bambina non andrà in carcere : I genitori non hanno collaborato e non escludo che possano fare un po' di teatro raccontando fischi per fiaschi: a titolo di cronaca posso affermare che nelle motivazioni del Tribunale non ci sono ...

In auto con Una bambina - niente carcere per don Paolo : resta ai domiciliari : Don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne arrestato lunedì con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, non...

Il pm chiede il carcere per il parroco sorpreso ad abusare di Una bambina di 10 anni : Città del Vaticano - Il giudice di Prato domani farà sapere se il prete pedofilo scoperto nell'auto, a Calenzano, vicino a Firenze, con una bambina di 10 anni semi-svestita, andrà in carcere oppure no.

Una bambina dà l'allarme : catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor, lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica, dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guardaParco, è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

Ancora nessUna traccia della bambina scomparsa : "Tutto questo è inspiegabile" : E' passata più di una settimana ma di Iushra - la bambina scomparsa sull'Altopiano di...

Firenze - prete sorpreso in auto con Una bambina di 10 anni : arrestato - : accaduto a Calenzano, comune del capoluogo toscano. L'uomo era in macchina con la piccola quando un passante, insospettito, è intervenuto e ha fatto scendere la bimba e ha dato l'allarme. Il sacerdote ...

