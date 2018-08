Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2018 | Vittorio ha nostalgia di Anita

Anticipazioni Un Posto al Sole - puntate di agosto : Luca Grimaldi viene arrestato : Nuovo appuntamento dedicato a 'Un Posto al Sole' [VIDEO], lo storico sceneggiato ambientato a Napoli che dal lunedì al venerdì va in onda alle 20:35 su Rai Tre. Ricordiamo ai nostri lettori che da giorno 13 agosto la soap opera andra' in pausa estiva per poi ripartire il 27 dello stesso mese. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana, rivelano che Luca Grimaldi verra' condotto in carcere mentre Serena prendera' ...

Anticipazioni Un Posto al sole : GIULIA dice addio a DENIS… o no? : Il matrimonio di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) è stata anche l’occasione per far rivedere ai fan di Un posto al sole il personaggio di Denis, interpretato da Corrado Tedeschi. L’uomo sin dalle prime scene è apparso alquanto “spento” e, nelle puntate in onda in questi giorni, rivela a GIULIA (Marina Tagliaferri) il perché: non ce la fa più ad intrattenere una complicata relazione a distanza e pensa sia ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 2 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 2 agosto 2018: Elena (Valentina Pace) scopre il prezzo da pagare per la sua decisione di denunciare l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato). Qualcuno, nel frattempo, è già pronto a consolarla… Messa davanti all’ultimatum di Denis (Corrado Tedeschi), Giulia (Marina Tagliaferri) deve decidere tra la famiglia e l’uomo che ama, e vivrà attimi di profonda crisi… Pieno di difficoltà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 agosto 2018 : Denis impone un ultimatum a Giulia : La Poggi si trova a dover decidere tra il suo amore e la sua famiglia e questo la metterà in crisi. Elena scoprirà il prezzo da pagare per la denuncia ad Enriquez.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 1° agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 1° agosto 2018: Mentre Renato (Marzio Honorato), Nadia (Magdalena Grochowska), Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) si dedicano a una divertente gita in kayak, Denis (Corrado Tedeschi) mette Giulia (Marina Tagliaferri) davanti a una complicata scelta. Quali saranno le conseguenze dell’intenso confronto tra Diego (Francesco Vitiello) e Rossella (Giorgia Gianetiempo)? Sempre più in ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Vittorio vuole far credere di aver dimenticato Anita, ma non è così. Intanto, la permanenza della ragazza e di Luca in Spagna è disturbata da una serie di ostacoli. Dopo un faccia a faccia con Manlio, Niko fa una scoperta spiazzante sul conto di Susanna. Raffaele elabora un piano per aiutare Diego nel lavoro… Mentre le sconvolgenti notizie su Luca ...

Anticipazioni Un Posto al sole : VERA - spunta un personaggio misterioso! : Per alcune puntate il matrimonio di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) ha preso il sopravvento sulle altre storie di Un posto al sole e quindi, dopo molte settimane, c’è stata una piccola “tregua” nell’atmosfera noir causata dall’omicidio di Veronica (Caterina Vertova). Ma la tregua ora è finita e vi confermiamo che, con l’inizio della nuova stagione di Upas, riprenderemo a vedere di frequente la ...

Anticipazioni Un Posto al sole : LUCA GRIMALDI viene arrestato. E ANITA? : Nelle ultime settimane a Un posto al sole abbiamo visto LUCA GRIMALDI (Marco Basile) e Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) intenti ad affrontare la loro esperienza da fuggiaschi, ma questa fase della storyline sta ora per volgere al termine. E tutto cambierà di nuovo… Nelle puntate di Upas in onda nella prima decade di agosto, Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) farà credere a tutti di aver quasi dimenticato Anita ma in realtà le cose ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 31 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 31 luglio 2018: Susanna (Agnese Lorenzini) si svela essere piuttosto inadatta al ruolo di madre, al contrario di Arianna (Samanta Piccinetti) che sembra invece prenderci sempre più gusto… Il lavoro al garage tanto desiderato da Otello (Lucio Allocca) finirà con il rivelarsi un vero incubo… Dopo aver avuto un chiarimento con Diego (Francesco Vitiello), Patrizio (Lorenzo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2018 : i fratelli Giordano finalmente si chiariscono : Dopo aver parlato con con Diego, Patrizio comprende che non è intenzione del fratello ostacolare la sua storia con Rossella.

Un Posto al Sole : anticipazioni 30 luglio – 3 agosto 2018 : Una Gita al Sole Se lavoro o altri impegni vi tratterranno questa estate in città, potrete rimediare con una gita fuori porta nel mese di settembre. Per gli appassionati di Un Posto al Sole torna a breve l’opportunità di visitare il set della soap grazie all’ormai nota iniziativa Una Gita al Sole. La prossima visita è prevista giovedì 20 settembre alle 10.30 presso il CPTV RAI di Napoli. Per partecipare basta inviare la domanda a ...

Un Posto al sole anticipazioni : CERRUTI al centro della scena! : Una delle trame di Un posto al sole più “gettonate” della stagione ormai agli sgoccioli è quella riguardante la sincera amicizia che si è sviluppata tra Mariella Altieri e Salvatore CERRUTI (Cosimo Alberti). I due colleghi – che ora vivono anche insieme – si son dati manforte nei momenti difficili e “Cerry” è stato particolarmente d’aiuto a Mariella nel momento in cui lei ha scoperto di aspettare un ...

GRECIA COLMENARES : “Mi piacerebbe recitare a UN Posto AL SOLE” : GRECIA COLMENARES, la diva più amata delle telenovelas, è in onda su Tv 2000 con le repliche di GRECIA ma hanno fatto di lei un’icona tanti altri personaggi come Topazio, Manuela, Maria, Azucena. Ecco la nostra intervista! GRECIA, che ricordi hai di tante novelas che ti hanno consacrata anche in Italia? Bellissimi. Ricordo le riprese in Italia di Manuela, la vittoria del Telegatto. Ma in generale, tutti i personaggi mi hanno dato molto. ...

Un Posto al sole anticipazioni : ARIANNA vuole ancora essere mamma? : Parte una nuova settimana a Un posto al sole, caratterizzata ancora una volta dalle vicende noir collegate all’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova). Non dimentichiamoci però che è in corso l’evento romantico dell’anno… Anche stasera, 30 luglio, Upas dedicherà infatti ampio spazio al matrimonio di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) ma, mentre i due diventano marito e moglie e vengono festeggiati ...