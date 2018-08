Un nuovo studio potrebbe rivelare chi sono i costruttori di Stonehenge

Cellulari e salute. nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria. : ... Una nuova ricerca che sarà certamente destinata a rilanciare una serie d'interrogativi sull'utilizzo, spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe ...

Cancro - il potere inibitorio della curcuma : nuovo studio : Una nuova scoperta condotta dalla University of California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Pechino e Zhejiang, ha evidenziato come la curcuma contenga proprietà inibitorie sulle cellule cancerogene. La curcumina contenuta nella spezia interferisce con i processi delle cellule tumorali e ne impedisce la proliferazione. Questo potrebbe essere un valido aiuto nella formulazione di nuovi ...

C’è Posta per te - registrazioni 2018 : Maria De Filippi di nuovo in studio : Maria De Filippi non si ferma mai ed è pronta a tornare in studio per C’è Posta per te. Le registrazioni 2018 del people show più amato del piccolo schermo riprenderanno a breve. Come di consueto, infatti, in estate vengono registrati alcuni spezzoni del programma o addirittura le prime puntate della trasmissione di punta di Canale 5 per il sabato sera. C’è Posta per te, registrazioni 2018: la data per la prima puntata della nuova ...

Gli Omega 3 non salvano il cuore / Un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola? : Gli Omega 3 non salvano il cuore, un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola. Per anni si è pensato potessero essere un salvavita, in realtà non è così?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:40:00 GMT)

"Metà delle macchie di sangue sono false" : nuovo studio sulla Sindone : "Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche".A dirlo è un nuovo studio sulla reliquia conservata a Torino condotto da Luigi Garlaschelli, chimico del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) e Matteo Borrini, antropologo forense dell'Università di Liverpool, ...

Sindone - il nuovo studio svela il falso : "Le macchie di sangue non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...

Chi è Intelligente Vive Più A Lungo - Ma è Più Predisposto All'ansia : Un nuovo studio Rivela Il Collegamento : Si fa presto a parlare di intelligenza. Per la scienza si tratta di un connotato molto più complesso. In particolare, gli scienziati stanno lavorando per identificare esattamente i geni che trovano espressione in una mente brillante. Ci sono ...

L'ex director di Hearthstone apre un nuovo studio : Come i fan di Blizzard sapranno Ben Brode, ex director di Hearthsotne nonché sviluppatore veterano di Blizzard, ha lasciato lo studio dopo quindici anni di carriera tra le fila dei produttori di World of Warcraft, Diablo ed altri celebri titoli che hanno impattato il panorama videoludico sempre con grande successo.Ebbene adesso Brode ha annunciato di aver aperto una nuova casa di sviluppo, uno studio neonato che si chiama Second Dinner e che ...

formlav 46 borse di studio : bartolini - "in pubblicazione il nuovo avviso da parte di adisu - dalla regione risorse europee aggiuntive" : ... ma anzi ha confermato nel bilancio triennale 2018-2020 gli stanziamenti per il sostegno di studenti universitari, ritenendo tale politica strategica per la regione". "Va sottolineato " afferma l'...

Che cosa illumina le galassie più brillanti? Un nuovo studio risponde a questa domanda : Le galassie, dimore cosmiche di stelle, ammassi, polveri e gas, possono essere studiate dal nostro punto di vista terrestre soprattutto grazie alla loro luminosità. Una caratteristica che spesso si trova a combattere con la grande distanza che separa la nostra Via Lattea dalle altre galassie, e che le rende così difficilmente osservabili. Ma esistono alcuni fenomeni straordinari che fungono da ‘motore luminoso’ galattico: si tratta degli scontri ...

Se hai iPhone sei ricco - lo dice un nuovo studio - : ... Marianne Bertrand e Emir Kamenica, che hanno analizzato le tendenze di vari gruppi negli Stati Uniti, suddividendoli per reddito, istruzione, genere, razza e ideologia politica. I due economisti ...

Glicemia alta : nuovo studio individua un possibile rimedio contro il diabete : nuovo studio propone un possibile rimedio al diabete di tipo 2, la tipologia di diabete più diffusa, che si sviluppa in età adulta e comporta un innalzamento eccessivo della Glicemia in conseguenza ad un malfunzionamento del pancreas. Oltre ad essere una patologia al momento considerata cronica, per la quale esistono dei farmaci di mantenimento, ma non una vera e propria cura, rappresenta anche un rischio in quanto va ad influenzare molti altri ...

Cannabis medica : messo in dubbio l’effetto antidolorifico in nuovo studio : In un ampio studio sull’effetto che la Cannabis ha sul dolore nei pazienti in tutta l’Australia, il team del Centro nazionale di ricerca sulla droga e l’alcol (NDARC) ha scoperto alcuni risultati inaspettati. Marcia indietro sulla Cannabis come antidolorifico? I ricercatori dicono di aver scoperto che molte persone “hanno percepito come aiuto“, ma la Cannabis non ha realmente cambiato il loro livello di ...