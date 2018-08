Un comitato d' affari per gestire la ' cosa pubblica' | in manette politici e imprenditori

Messina - scoperto comitato d'affari : arrestati politici e imprenditori | : Esponenti della criminalità locale, imprenditori e faccendieri sono finiti in manette in una operazione della Direzione investigativa antimafia. Coinvolta anche l'ex presidente del Consiglio comunale

Messina - scoperto un comitato d’affari : ai domiciliari l’ex presidente del consiglio comunale : Un sistema di favoritismi all’interno della pubblica amministrazione per agevolare gli imprenditori che le chiedevano aiuto, e avere poi vantaggi di ritorno. L’ex presidente del consiglio comunale di Messina , Emilia Barrile, è stata arrestata questa mattina. La politica, prima Pd poi Forza Italia, si trova ai domiciliari ed è accusata di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei ...

Messina - arresti per comitato d'affari : È iniziata alle prime luci dell'alba l'operazione "Terzo livello", che ha dato il via a numerose ordinanze cautelari nei confronti di esponenti di spicco della politica e del mondo imprenditoriale di Messina.In manette è finita l'ex presidente del consiglio comunale, Emilia Barrile, candidata a sindaco da indipendente alle scorse elezioni. Già lo scorso maggio, proprio nel bel mezzo della campagna elettorale, la cooperativa gestita dalla Barrile ...