Ultimo Il successo di Peter Pan dopo Sanremo Battiti Live 2018

“Amore - sto tornando”. L’ Ultimo sms alla ragazza. Poi - ecco cosa è successo a Matteo : Ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e poi è sparito. Sono ore d’ansia per la famiglia e gli amici di Matteo Barbieri, ragazzo romano di 19 anni residente ad Anguillara Sabazia che nei giorni scorsi ha fatto perdere le proprie tracce. Con il telefono spento d alla mattina di giovedì, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Ultimo ...

Chiara Ferragni arrabbiatissima si scaglia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest Ultimo subito dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è successo! : “ Chiara Ferragni , i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Quest o articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

Lidia Bastianich ricorda Anthony Bourdain : Nell'Ultimo periodo era invecchiato. Deve essere successo qualcosa di terribile per indurlo a suicidarsi : "Nell'ultimo periodo lo avevo trovato terribilmente invecchiato. Fisicamente, intendo. Era come se sul suo viso fossero apparsi improvvisamente tutti gli anni che aveva". Lidia Bastianich ricorda così il suo amico Anthony Bourdain, suicidatosi all'età di 61 anni, in un'intervista de Il Corriere della Sera.La chef viene intercettata dal giornalista del Corriere non appena scesa dal palco di un convegno in Calabria.--"Anthony si è suicidato? Non ...