ULTIMO Con il mio nome voglio dare importanza a chi è stato lasciato ai

Velvet Collection - ULTIMO appuntamento con la serie spagnola : Puntata conclusiva per Velvet Collection, lo spin off sequel della serie Velvet (fermatasi alla quarta stagione) giunge al quinto e ultimo episodio (ma in Spagna hanno già annunciato una nuova stagione) in onda su Rai1 alle 21,15 venerdì 3 agosto con il titolo Il vestito nuovo dell’imperatrice. La serie spin off del più famoso Velvet in realtà sta andando in onda in Italia accorpando due puntate insieme per cui in questo caso abbiamo ...