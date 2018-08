Ufficiale | Cuper è il nuovo ct dell' Uzbekistan

Milan : è Ufficiale - Leonardo nuovo direttore tecnico. Il club : “si occuperà del mercato” : Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a direttore Generale del club , con effetto immediato. “Il ritorno di Leonardo , grande campione rossonero e del mondo, al club , è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla ...

Ufficiale : Cuper non è più il ct dell'Egitto : TORINO - Hector Cuper non è più il commissario tecnico dell'Egitto dopo l'eliminazione nella fase a gironi ai Mondiali di Russia. E' la stessa Federazione egiziana ad annunciarlo su Twitter ...

Apple tvOS 12 è Ufficiale : arriva il Dolby Atmos per la TV 4K di Cupertino : In collaborazione con l'International Space Station National Lab e il centro per il progresso della scienza nello spazio USA, Apple ha annunciato nuove panoramiche aeree scattate dagli astronauti, ...