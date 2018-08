Uefa prolunga la squalifica di Nasri

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) L'hato fino a gennaio 2019 la sospensione per doping del centrocampista francese Samir. Il 31enne ex giocatore di Marsiglia, Arsenal, City e Siviglia e attualmente libero dopo aver lasciato i turchi dell'Antalyaspor era statoto a febbraio per sei mesi a seguito di un'autotrasfusione a scopo terapeutico, pratica vietata dalla Wada, l'Agenzia mondiale antidoping. Adesso il Comitato di Appello ha aumentato la sospensione da sei a diciotto mesi, anche se con effetto retroattivo a partire dal primo luglio 2017 e quindi il giocatore dovrà rimenare fermo fino all'inizio del prossimo anno anche se potrà tornare ad allenarsi dal primo novembre prossimo.