Udine prima provincia d' Italia per gelaterie artigianali

Il figlio di Renzi punta alla serie A - in prova con la Primavera dell'Udinese : Francesco, figlio dell'ex premier, ha passato la selezione. La prima partita la disputerà il 4 agosto contro il Venezia

Udinese - il figlio di Renzi convocato per il ritiro della Primavera : Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo Renzim ha superato i provini dell’Udinese venendo dunque convocato per il ritiro della Primavera C’è anche Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo Renzi, tra i 27 convocati dell’Udinese Primavera per il ritiro estivo al via oggi ad Ampezzo, dove i giovani bianconeri resteranno fino al 13 agosto. Il 17enne attaccante ha superato i provini nei giorni scorsi ...

Il figlio di Matteo Renzi verso la serie A : in prova con la Primavera Udinese : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a ...

Esami di maturità 2018 - la solitUdine e Bassani sono le tracce preferite della prima prova : Bocciato il tema storico dedicato alla cooperazione internazionale; promossa la traccia artistico letteraria con argomento “I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura”. Gli studenti che ieri hanno svolto la prima prova dell’esame di Stato hanno preferito a tutte le altre tracce quella giudicata da tutti a loro più vicina: il 22,1%, infatti, ha scelto di mettersi alla prova con la solitudine prendendo spunto dai testi di Alda ...

